Майбутні енергоблоки АЕС будуть додатково захищені на проєктному рівні - Котін

Проєкти будівництва майбутніх енергоблоків Хмельницької АЕС передбачатимуть нові рішення щодо їх захисту, насамперед від збройної агресії, повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Щодо майбутніх енергоблоків, буде ухвалено нові рішення щодо їх додаткового захисту на проєктному рівні", - сказав Котін у відео в телеграм-каналі компанії з його перебування на ХАЕС.

Він зазначив, що в питанні захисту "Енергоатом" постійно працює з військовими, а також із Нацгвардією, яка захищає цей об'єкт". При цьому постійно посилюється захист інших підконтрольних Україні майданчиків АЕС.

"Найбільша небезпека - якщо будуть обстріли наших атомних об'єктів. На цей випадок маємо захист насамперед електрообладнання, трансформаторів, які є найбільш вразливими", - описав ситуацію Котін.

Як повідомлялося, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко зазначав, що з метою компенсації втрат енергетичних потужностей через війну з Росією Україна планує у 2024 році розпочати будівництво нових блоків на майданчику Хмельницької АЕС. Ідеться про два блоки ВВЕР-1000 радянського зразка, а також два блоки AP-1000 американської компанії Westinghouse. Україна стане першою країною в Європі, де будуть побудовані атомні блоки цього типу.

Зараз ХАЕС складається з двох блоків ВВЕР-1000.