Економіка

16:07 23.02.2024

13-й пакет санкцій ЄС стосовно РФ включає понад 70 найменувань товарів і технологій

2 хв читати
13-й пакет санкцій ЄС стосовно РФ включає понад 70 найменувань товарів і технологій

Затверджений Радою ЄС 13-й пакет санкцій проти РФ передбачає обмеження на торгівлю товарами та технологіями з Росією, перелік яких містить понад 70 найменувань.

Цей перелік є додатком до регламенту Ради ЄС. Його опубліковано у п'ятницю в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.

У цьому документі, зокрема, значаться напівпровідникові прилади різних типів, електронні інтегральні схеми, виробниче та випробувальне обладнання, включно з машинами й апаратами, друковані схеми, пульти, панелі, консолі, апаратура з числовим програмним управлінням.

Окремий розділ передбачає заборону на продаж фотокамер, датчиків і оптичних компонентів. Туди ж включено телескопічні приціли, перископи, телескопи, термометри та пірометри, термостати.

Обмежувальні заходи поширюються на низку предметів електромагнітного обладнання. До їх числа входять двигуни постійного струму та генератори постійного струму, трансформатори, кілька різновидів конденсаторів, резисторів, реле тощо.

У санкційному переліку - верстати для обробки будь-яких матеріалів, будівельні інструменти та машини, супутні товари.

Є розділ, присвячений "енергетичним матеріалам і прекурсорам". До нього включено: перхлорати, бромати та пербромати, йодати, періодати, целюлозні матеріали.

Санкції також поширено на електронні пристрої та модулі. Ідеться, зокрема, про блоки для обчислювальних машин, машин для приймання, перетворення і передавання або регенерації голосу, зображень чи інших даних, іншої апаратури для передавання або приймання голосу, зображень чи інших даних, включно з пристроями для зв'язку в дротових або бездротових мережах, про телефони для мереж стільникового зв'язку чи для інших бездротових мереж, радіонавігаційну апаратуру, прилади та пристрої для авіаційної або космічної навігації.

У додатку до санкційного регламенту ЄС значаться хімічні речовини, метали, сплави, композити та інші сучасні матеріали.

Обмежувальні заходи поширюються на деталі та вузли машин. Так, у списку зазначено кілька видів підшипників.

Цей регламент набуде чинності наступного дня після його публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу, тобто 24 лютого 2024 року.

Теги: #рф #єс #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:17 23.02.2024
До 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійшли китайські компанії RG Solutions Limited, Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Yilufa Electronics Ltd.

До 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ увійшли китайські компанії RG Solutions Limited, Guangzhou Ausay Technology Co Limited, Yilufa Electronics Ltd.

11:52 23.02.2024
ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ

ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ

11:22 23.02.2024
Костін: Німеччина опитала понад 160 свідків воєнних злочинів РФ

Костін: Німеччина опитала понад 160 свідків воєнних злочинів РФ

07:06 23.02.2024
США готують новий пакет санкцій проти Росії

США готують новий пакет санкцій проти Росії

07:05 23.02.2024
США мають намір конфіскувати заморожені російські активи на $700 млн

США мають намір конфіскувати заморожені російські активи на $700 млн

03:24 23.02.2024
Втрати армії РФ у п'ять разів більші, ніж у ЗСУ

Втрати армії РФ у п'ять разів більші, ніж у ЗСУ

02:46 23.02.2024
У Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" 4 людей постраждали, під завалами в будинку ще можуть бути люди

У Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" 4 людей постраждали, під завалами в будинку ще можуть бути люди

20:39 22.02.2024
Мішель у розмові з Зеленським підтвердив, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Мішель у розмові з Зеленським підтвердив, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

07:31 22.02.2024
У Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю, ракетоносців немає

У Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю, ракетоносців немає

05:24 22.02.2024
Китай скуповує російську нафту Sokol на тлі відмови індійських покупців

Китай скуповує російську нафту Sokol на тлі відмови індійських покупців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF

Латвія заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції

Аграрний міністр Польщі озвучив розширений список українських агропродуктів, на які Польща хоче ввести заборону

Рада ухвалила закон про корпоративне управління держкомпаній

Сенс Банк повідомляє про труднощі з картковими платежами

ОСТАННЄ

Власник Concorde Capital заявляє про продовження тиску ДБР й Офісу генпрокурора на компанію

Кабмін схвалив індексацію пенсій майже на 8% з 1 березня - Шмигаль

Великі компанії України стурбовані можливою затримкою оплат за купонами євробондів і за кредитами

Україна розраховує на затвердження Виконавчою радою МВФ угоди, очікує на допомогу Фонду в $5,4 млрд США - Шмигаль

МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF

Латвія заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції

Аграрний міністр Польщі озвучив розширений список українських агропродуктів, на які Польща хоче ввести заборону

Валове поглинання офісів у Києві у 2023 р. зросло вчетверо - CBRE

Японія зацікавлена в підтримці агросектору та навчанні ветеранів – голова ФДМУ

Рада ухвалила закон про корпоративне управління держкомпаній

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА