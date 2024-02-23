13-й пакет санкцій ЄС стосовно РФ включає понад 70 найменувань товарів і технологій

Затверджений Радою ЄС 13-й пакет санкцій проти РФ передбачає обмеження на торгівлю товарами та технологіями з Росією, перелік яких містить понад 70 найменувань.

Цей перелік є додатком до регламенту Ради ЄС. Його опубліковано у п'ятницю в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.

У цьому документі, зокрема, значаться напівпровідникові прилади різних типів, електронні інтегральні схеми, виробниче та випробувальне обладнання, включно з машинами й апаратами, друковані схеми, пульти, панелі, консолі, апаратура з числовим програмним управлінням.

Окремий розділ передбачає заборону на продаж фотокамер, датчиків і оптичних компонентів. Туди ж включено телескопічні приціли, перископи, телескопи, термометри та пірометри, термостати.

Обмежувальні заходи поширюються на низку предметів електромагнітного обладнання. До їх числа входять двигуни постійного струму та генератори постійного струму, трансформатори, кілька різновидів конденсаторів, резисторів, реле тощо.

У санкційному переліку - верстати для обробки будь-яких матеріалів, будівельні інструменти та машини, супутні товари.

Є розділ, присвячений "енергетичним матеріалам і прекурсорам". До нього включено: перхлорати, бромати та пербромати, йодати, періодати, целюлозні матеріали.

Санкції також поширено на електронні пристрої та модулі. Ідеться, зокрема, про блоки для обчислювальних машин, машин для приймання, перетворення і передавання або регенерації голосу, зображень чи інших даних, іншої апаратури для передавання або приймання голосу, зображень чи інших даних, включно з пристроями для зв'язку в дротових або бездротових мережах, про телефони для мереж стільникового зв'язку чи для інших бездротових мереж, радіонавігаційну апаратуру, прилади та пристрої для авіаційної або космічної навігації.

У додатку до санкційного регламенту ЄС значаться хімічні речовини, метали, сплави, композити та інші сучасні матеріали.

Обмежувальні заходи поширюються на деталі та вузли машин. Так, у списку зазначено кілька видів підшипників.

Цей регламент набуде чинності наступного дня після його публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу, тобто 24 лютого 2024 року.