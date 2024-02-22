Латвія заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції

Сейм Латвії затвердив в остаточному читанні поправки до закону про сільське господарство і розвиток села, які забороняють імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Згідно з розробленими кількома міністерствами поправками, ввезення до Латвії російської та білоруської сільськогосподарської та кормової продукції заборонено також із третіх країн.

Заборона діятиме до 1 липня 2025 року, але за необхідності може бути продовжена.

В анотації до поправок пояснюється, що Латвія як країна, що межує з Росією, рухається до якнайшвидшого розриву економічних зв'язків із країною-агресором, щоб захистити свою безпеку. Ініціатива Латвії є додатковим елементом загальної політики санкцій Європейського Союзу.

Кабінет міністрів затвердить правила, в яких будуть перераховані конкретні сільгосппродукти і корми, які буде заборонено ввозити в Латвію.