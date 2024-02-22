Аграрний міністр Польщі озвучив розширений список українських агропродуктів, на які Польща хоче ввести заборону

Польща прагне досягти двосторонньої угоди з Україною і замінити чинне національне ембарго на зернові культури, а також захистити польський ринок від інших чутливих продуктів, як-от цукор, м'ясо птиці, яйця, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова та ріпакова олія, повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на парламентських слуханнях у сеймі в четвер.

"Через надмірне відкриття території Європейського Союзу для припливу товарів з України найбільших втрат зазнали польські фермери. Немає сумнівів, що Україні потрібно допомогти, але відкриття (європейського ринку - ІФ-У) для імпорту сільгосппродукції до ЄС не може бути таким, як зараз, тому що фермери з Польщі та інших країн ЄС не зможуть витримати конкуренції", - процитувало його виступ Міністерство сільського господарства Польщі в соцмережі "Х".

Секерський наголосив, що польський уряд хоче запровадити суттєві обмеження на надходження чутливих товарів із України, включно з детальним і навіть обмежувальним контролем на кордоні.

Він наголосив, що польські фермери нині справедливо висловлюють свою опозицію ситуації, в якій опинилося сільське господарство Польщі. Серед основних причин протестів польський міністр назвав необґрунтовані вимоги зеленого курсу Європейської Комісії, надмірне надходження агропродовольчої продукції з України на польський ринок і падіння рентабельності сільськогосподарського виробництва.

"Наша спільна мета - сильне польське та європейське сільське господарство, здатне убезпечити себе від недобросовісної конкуренції та рішень, що не враховують специфіку сільськогосподарського виробництва", - сказав він.

Секерський переконаний, що Європейська Комісія має зрозуміти фермерів, які протестують, і усвідомити, що будь-які зміни (європейської політики - ІФ-У) мають бути справедливими. Він акцентував, що ідеї зміни клімату та довкілля мають бути прозорими, раціональними та підготовленими в тісній співпраці з фермерами.

Як повідомлялося, у Польщі з 9 лютого почалися страйки польських фермерів, які виступають проти скорочення євродотацій для сільського господарства, "зеленого" курсу ЄК та імпорту української агропродукції. 20 лютого в Польщі під час загальнодержавного страйку польських фермерів, які блокували всі українсько-польські прикордонні переходи як для автомобільного, так і залізничного транспорту, стався інцидент біля пункту пропуску "Медика-Шегині". Страйкуючі фермери розкрили вантажний контейнер із кукурудзою, яка прямувала до Німеччини, і висипали її на землю.

Президент України в середу публічно звернувся до президента Польщі із закликом провести зустріч двох урядів на українсько-польському кордоні для врегулювання проблем з його перетином. Зеленський анонсував участь у переговорах міністра оборони України, оскільки страйки на кордоні затримують військові вантажі.

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує ідею зустрічі українського та польського урядів із представниками Європейської Комісії для вирішення ситуації на кордоні. Очікується, що ця зустріч відбудеться 28 березня у Варшаві.

Глава польського уряду Дональд Туск зі свого боку заявив, що Варшава має намір узяти під особливий контроль ділянки доріг, що ведуть у бік контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною.

Джерела:

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1760692530415341907

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1760682169352237329/photo/1

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1760693313693491677

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1760688891399749665

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1760688658502615202

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1760689237169783246

https://twitter.com/MRiRW_GOV_PL/status/1760692285388280006