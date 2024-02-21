Економіка

15:18 21.02.2024

Українське зерно в Польщі не залишається, але становить конкуренцію на ринку Німеччини - Мінсільгосп Польщі

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Випадків, коли транзитна українська агропродукція залишалася б у Польщі, поки що не зафіксовано, заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, повідомляє farmer.pl.

"Ні пшениця, ні кукурудза, ні ріпак. Ці продукти тут не залишаються", - сказав він і додав, що за кілька останніх тижнів Мінсільгосп Польщі отримував повідомлення про нібито розвантаження української продукції в Польщі, яка має прямувати через країну транзитом.

"Жодне з цих повідомлень не підтвердилося", - констатував Колодзейчак.

Водночас він висунув припущення про те, що українське зерно нібито шкодить іншим країнам ЄС, таким як Німеччина, тоді як польська агропродукція втрачає свою частку на цих ринках.

"Якби я протестував сьогодні, я заблокував би інший кордон. Я не хочу нікому тут натякати, але Польща запровадила ембарго на продукти з України, які нас найбільше турбують. Водночас ми також бачимо протести в Німеччині й голоси німецьких фермерів, що вони не хочуть цих продуктів з України, але уряд не запровадив ембарго на ці продукти. Українська продукція також відібрала в нас німецький ринок", - сказав заступник міністра.

Вирішити ситуацію, на його думку, має запровадження квот на товари з України, що експортуються в ЄС, і збільшення їх відвантаження в інші країни світу.

Теги: #зерно #україна #польща

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