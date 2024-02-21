В Україні без світла в середу 358 населених пунктів - "Укренерго"

Через бойові дії та з інших причин на ранок середи без світла в Україні залишаються 358 населених пунктів, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її оновленням у телеграмі, зафіксовано нові пошкодження в мережах обленерго Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської областей. Учора НЕК повідомила про 374 знеструмлені населені пункти.

За інформацією Міністерства енергетики в телеграмі про ситуацію з електро- і газопостачанням, залишаються без напруги, зокрема, 42,2 тис. споживачів у 77 населених пунктах Донецької області, 3,6 тис. абонентів у 61 населеному пункті Сумської області, 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах Херсонської області, 15,5 тис. точок обліку в Харківській області, 1 119 споживачів у 18 населених пунктах Чернігівської області.

У Херсоні через бойові дії відключено 3 406 точок обліку. Також уточнюють наслідки нічних обстрілів міста ворогом.

Водночас Міненерго зазначає, що ремонтні бригади відновили пошкоджене ворожими обстрілами електрообладнання і повернули світло 1 589 сім'ям у трьох прифронтових населених пунктах Запорізької області, які були знеструмлені понад рік.

Енергетики також усунули пошкодження в електромережах, спричинені напередодні бойовими діями, та відновили енергопостачання 4 192 домоволодінь у 13 прифронтових населених пунктах цієї області. У Донецькій області за минулу добу ремонтні бригади під'єднали до електромереж 2,5 тис. абонентів у чотирьох населених пунктах, у Харківській - 2,7 тис. споживачів, яких раніше вимикали через бойові дії.

Водночас у Миколаївській області причиною відключення обладнання однієї з підстанцій і короткочасного знеструмлення 9 867 побутових і 1 057 юридичних споживачів став кіт, що потрапив на вимикач приєднання.

Крім того, зазначається, що газовики відновили газопостачання понад 400 сімей у чотирьох селах Куп'янського району Харківської області, відключених через удари росіян. Ремонтно-відновлювальні роботи на газових мережах тривають.

Як повідомлялося, на ранок середи ЗАЕС через обстріли росіян залишилася тільки на одній лінії електроживлення, відновлення пошкодженої лінії залежить від безпекової ситуації.