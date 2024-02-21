Економіка

13:10 21.02.2024

В Україні без світла в середу 358 населених пунктів - "Укренерго"

2 хв читати
В Україні без світла в середу 358 населених пунктів - "Укренерго"

Через бойові дії та з інших причин на ранок середи без світла в Україні залишаються 358 населених пунктів, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її оновленням у телеграмі, зафіксовано нові пошкодження в мережах обленерго Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської областей. Учора НЕК повідомила про 374 знеструмлені населені пункти.

За інформацією Міністерства енергетики в телеграмі про ситуацію з електро- і газопостачанням, залишаються без напруги, зокрема, 42,2 тис. споживачів у 77 населених пунктах Донецької області, 3,6 тис. абонентів у 61 населеному пункті Сумської області, 25,8 тис. абонентів у 45 населених пунктах Херсонської області, 15,5 тис. точок обліку в Харківській області, 1 119 споживачів у 18 населених пунктах Чернігівської області.

У Херсоні через бойові дії відключено 3 406 точок обліку. Також уточнюють наслідки нічних обстрілів міста ворогом.

Водночас Міненерго зазначає, що ремонтні бригади відновили пошкоджене ворожими обстрілами електрообладнання і повернули світло 1 589 сім'ям у трьох прифронтових населених пунктах Запорізької області, які були знеструмлені понад рік.

Енергетики також усунули пошкодження в електромережах, спричинені напередодні бойовими діями, та відновили енергопостачання 4 192 домоволодінь у 13 прифронтових населених пунктах цієї області. У Донецькій області за минулу добу ремонтні бригади під'єднали до електромереж 2,5 тис. абонентів у чотирьох населених пунктах, у Харківській - 2,7 тис. споживачів, яких раніше вимикали через бойові дії.

Водночас у Миколаївській області причиною відключення обладнання однієї з підстанцій і короткочасного знеструмлення 9 867 побутових і 1 057 юридичних споживачів став кіт, що потрапив на вимикач приєднання.

Крім того, зазначається, що газовики відновили газопостачання понад 400 сімей у чотирьох селах Куп'янського району Харківської області, відключених через удари росіян. Ремонтно-відновлювальні роботи на газових мережах тривають.

Як повідомлялося, на ранок середи ЗАЕС через обстріли росіян залишилася тільки на одній лінії електроживлення, відновлення пошкодженої лінії залежить від безпекової ситуації.

 

 

Теги: #енергетика #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:10 21.02.2024
"Укренерго" встановило характер пошкодження лінії електроживлення ЗАЕС, ремонтні роботи залежать від ситуації з безпекою

"Укренерго" встановило характер пошкодження лінії електроживлення ЗАЕС, ремонтні роботи залежать від ситуації з безпекою

12:09 20.02.2024
На ранок вівторка в Україні без світла 374 населених пункти - "Укренерго"

На ранок вівторка в Україні без світла 374 населених пункти - "Укренерго"

10:32 20.02.2024
Дефіциту е/е немає, унаслідок обстрілів відключено від газу низку споживачів у двох областях - Міненерго

Дефіциту е/е немає, унаслідок обстрілів відключено від газу низку споживачів у двох областях - Міненерго

19:01 19.02.2024
"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 116 тис. абонентів Донецької та Дніпропетровської областей

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 116 тис. абонентів Донецької та Дніпропетровської областей

16:18 19.02.2024
Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років - дослідження

Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років - дослідження

12:45 17.02.2024
Енергосистема має в резерві 12 енергоблоків генерації, дефіциту електроенергії немає - Міненерго

Енергосистема має в резерві 12 енергоблоків генерації, дефіциту електроенергії немає - Міненерго

11:06 17.02.2024
РФ змінила мету атак на енергосистему України - віцепрем'єр Кубраков

РФ змінила мету атак на енергосистему України - віцепрем'єр Кубраков

18:45 16.02.2024
"Київстар" у 2024 р. інвестує в енергонезалежність фіксованого інтернету 50-70 млн грн

"Київстар" у 2024 р. інвестує в енергонезалежність фіксованого інтернету 50-70 млн грн

15:33 16.02.2024
Прифронтову ТЕС ДТЕК атакували вдруге за добу

Прифронтову ТЕС ДТЕК атакували вдруге за добу

13:22 14.02.2024
Hyundai E&C зацікавлена брати участь у розвитку української атомної генерації - "Енергоатом"

Hyundai E&C зацікавлена брати участь у розвитку української атомної генерації - "Енергоатом"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗАЕС через обстріли залишилася на одній лінії електропостачання - Міненерго

Через російську агресію Україна втратила 30% економіки і 3,5 млн робочих місць - Шмигаль

НБУ у вівторок послабив офіційний курс гривні ще на 19 коп. до нового мінімуму

Україна у 2024 р. пропонує до 10 млрд куб. м потужностей своїх ПСГ - "Нафтогаз"

Мінвідновлення хоче продовжити "транспортний безвіз" на один рік без змін

ОСТАННЄ

Бізнес-спільноти закликають підтримати у ВР альтернативний урядовому законопроєкт про перезавантаження БЕБ

"Укрнафта" отримала перші 50 насосів німецької Oil Dynamics GmbH

Машинобудівники ДТЕК для шахти "Західно-Донбаська" випустили другий прохідницький комбайн нової лінійки

На коордплатформі в ЄК обговорювали вимоги польських фермерів-протестувальників - Мінагрополітики України

ЗАЕС через обстріли залишилася на одній лінії електропостачання - Міненерго

Через російську агресію Україна втратила 30% економіки і 3,5 млн робочих місць - Шмигаль

УЗ закликала аграріїв переорієнтувати вантажопотоки на Угорщину

Реєстр власників банківських рахунків і комірок планують створити в Україні - Матриця реформ

НБУ у вівторок послабив офіційний курс гривні ще на 19 коп. до нового мінімуму

PIN-UP Ukraine спрямувала понад 3,4 мільярди гривень до бюджету за 2023

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА