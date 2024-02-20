У ЄС повідомили про виділення EUR75 млн на гумдопомогу Україні

Єврокомісія (ЄК) оголосила у вівторок про виділення "початкової гуманітарної допомоги" Україні й Молдові на 2024 рік у розмірі EUR83 млн.

"Щоб допомогти найбільш вразливим людям (...) у 2024 році ЄС надасть початкові EUR75 млн гуманітарної допомоги Україні та EUR8 млн - Молдові. І ми і далі уважно стежитимемо за мінливими потребами на місцях, щоб реагувати на найнагальніші гуманітарні проблеми", - заявив член ЄК з антикризового управління Янез Ленарчич.

У комюніке Єврокомісії пояснюється, що EUR75 млн для України виділено на гуманітарні проєкти "з надання екстреної допомоги, включно з доступом до основних потреб, як-от житло, послуги із захисту, питна вода, освіта й охорона здоров'я".

Гуманітарні проєкти для Молдови на EUR8 млн передбачають "адресну допомогу найуразливішим верствам населення, включно з гуманітарною грошовою допомогою для задоволення основних потреб, захисту та охорони здоров'я".

Єврокомісія повідомила, що з урахуванням цього нового фінансування вона виділила загалом EUR926 млн на програми гуманітарної допомоги цивільному населенню України після лютого 2022 року. Із цих коштів EUR860 млн призначено для гуманітарних програм усередині України і EUR66 млн - для підтримання українських біженців у сусідній Молдові.