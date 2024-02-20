Мінагрополітики України засудило методи протесту польських фермерів, які висипали з поїзда українське зерно

Міністерство аграрної політики та продовольства України засуджує форми протесту польських протестувальників-фермерів, які вони застосовують на польсько-українському кордоні.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, коментуючи ситуацію поблизу пункту пропуску "Медика - Шегині", де польські протестувальники перекрили залізницю та розсипали зерно з вантажного вагона на колію.

"Україна рішуче засуджує такі форми протесту, які зараз відбуваються на польсько-українському кордоні. Кукурудза, яку польські протестувальники висипали з вагона, йшла в Німеччину. В Польщу кукурудза з України не експортується. Перешкоджання торгівлі України з іншими країнами світу неприйнятне й суперечить спільним українсько-польським цілям", - процитувала міністра пресслужба відомства.

Як повідомлялося, 20 лютого польські фермери-страйкарі біля пункту пропуску "Медика - Шегині" відкрили вантажний контейнер із сільгосппродукцією і висипали її на землю.

За даними перевізників, протестувальники перекривали залізничну колію приблизно на 15 хвилин, потім знову повернулися на трасу, де вони блокують рух вантажного транспорту. Водночас фермери роблять спроби заблокувати поїзди "Укрзалізниці".

Діям протестувальників на залізничній станції "Дорогуськ" біля кордону з Україною завадила польська поліція.