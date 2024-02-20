На ранок вівторка в Україні без світла 374 населених пункти - "Укренерго"

Через бойові дії та з інших причин на ранок вівторка без світла залишаються 374 населені пункти, повідомила НЕК "Укренерго".

Водночас, згідно з її інформацією в телеграм-каналі, у Харківській області енергетики підключили до електромережі понад 10 тис. споживачів, знеструмлених через обстріли в неділю.

Водночас, зазначає Міненерго, є нові пошкодження електромереж у громадах області. Кількість відключених споживачів уточнюють.

За його інформацією, відомо, що через бойові дії, зокрема, в Запорізькій області без світла залишаються 9,5 тис. споживачів у 63 населених пунктах, у Сумській – 2 417 споживачів у 55 населених пунктах, у Херсонській - 25,8 тис. споживачів 45 населених пунктів. У самому Херсоні підключили до електромережі після обстрілів 210 споживачів, але залишаються без електрики ще 5 406 точок обліку.

Через бойові дії вимикалися лінії електропередачі та були знеструмлені 12 населених пунктів Дніпропетровської області, але до ранку всім споживачам світло повернули. Також через роботи, що відбуваються без узгодження одним із підприємств, пошкоджені два підземні кабелі та знеструмлені 102 побутових споживача.