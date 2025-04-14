Інтерфакс-Україна
Економіка
16:02 14.04.2025

Темпи експорту зерна відстають на 5 млн тонн від минулорічних - Мінагрополітики

1 хв читати
Темпи експорту зерна відстають на 5 млн тонн від минулорічних - Мінагрополітики

 Україна станом на 14 квітня з початку 2024-2025 маркетингового року (МГ, липень 2024-го – червень 2025-го) експортувала 33,894 млн тонн зернових і зернобобових культур, з яких 1,07 млн тонн було відвантажено поточного місяця, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, посилаючись на дані Державної митної служби.

Згідно з повідомленням, станом на 17 квітня минулого року загальний показник відвантажень становив 38,608 млн тонн.

Зазначається, що у розрізі культур із початку поточного сезону було експортовано пшениці – 13,423 млн тонн (у квітні – 300 тис. тонн), ячменю – 2,242 млн тонн (25 тис. тонн), жита – 10,8 тис. тонн (0), кукурудзи – 17,718 млн тонн (741 тис. тонн).

Загальний експорт українського борошна з початку сезону станом на 14 квітня оцінюється в 55,6 тис. тонн (у квітні – 2,1 тис. тонн), зокрема пшеничного – 51,5 тис. тонн (2 тис. тонн).

Теги: #держмитслужба #зерно #експорт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 11.04.2025
Мінсільгосп США підвищив на 3,2% прогноз експорту Україною пшениці в 2024/25 МР

Мінсільгосп США підвищив на 3,2% прогноз експорту Україною пшениці в 2024/25 МР

21:24 09.04.2025
Зеленський про експорт озброєння: Поки не закінчиться війна, працюємо тільки на Україну

Зеленський про експорт озброєння: Поки не закінчиться війна, працюємо тільки на Україну

20:11 08.04.2025
Україна поставила в 2022-2025 рр. у Молдову 99,2% загального імпорту соєвих бобів

Україна поставила в 2022-2025 рр. у Молдову 99,2% загального імпорту соєвих бобів

19:58 08.04.2025
У ЄС заявили про рекордний рівень агропродовольчого експорту в 2024 р.

У ЄС заявили про рекордний рівень агропродовольчого експорту в 2024 р.

16:26 07.04.2025
Зерна упродовж першого тижня квітня експортовано близько 0,5 млн тонн - Мінагрополітики

Зерна упродовж першого тижня квітня експортовано близько 0,5 млн тонн - Мінагрополітики

12:32 07.04.2025
Україна в березні наростила експорт е/е на 131%, імпорт - на 11% – DiXi Group

Україна в березні наростила експорт е/е на 131%, імпорт - на 11% – DiXi Group

16:14 04.04.2025
АМКУ застеріг виробників яєць від надмірного експорту, що загрожує внутрішньому ринку

АМКУ застеріг виробників яєць від надмірного експорту, що загрожує внутрішньому ринку

14:21 04.04.2025
Аграрний експорт становить понад 50% усього експорту України - Шмигаль

Аграрний експорт становить понад 50% усього експорту України - Шмигаль

07:43 03.04.2025
Україна у березні збільшила експорт на 4,5%

Україна у березні збільшила експорт на 4,5%

14:26 02.04.2025
Експорт пшениці у квітні 2025р. може скласти 1 млн тонн - аналітики

Експорт пшениці у квітні 2025р. може скласти 1 млн тонн - аналітики

ВАЖЛИВЕ

Споживання е/е відчутно знизилося через потепління та сонячну погоду

НБУ заперечив політичний тиск у справі перевірки банку Порошенка

Комісія першого конкурсу на нову генеруючу потужність відхилила пропозицію "Укрнафти" та ще двох учасників

Матернова не вважає, що ЄС має "червоні лінії" щодо угоди України з США про мінерали

ЄС надасть Україні EUR1 млрд у вигляді грантів на оборонну промисловість за "данською моделлю" - посол

ОСТАННЄ

Повернення до довоєнних умов агроторгівлі не буде, напрацюємо компромісний варіант співпраці – міністр

Понад 1560 заявок зареєстровано на участь у третій групі програми REDpreneurUA

ІП "Формація.Львів" вже має 7 резидентів-виробників, після 2028 р. планується понад 50

Споживання е/е відчутно знизилося через потепління та сонячну погоду

Ціни на курячі яйця вперше з початку лютого подешевшали до 57,68 грн за десяток

Україна отримала $50 млн від Світового банку за проєктом у сфері охорони здоров’я THRIVE

Наступного тижня Україна завершить сезон відбору газу та зосередиться на підготовці до зими – ексміністерка енергетики

НБУ заперечив політичний тиск у справі перевірки банку Порошенка

IWG plc готує відкриття другого Spaces у Києві у 2026 році

CRH може втратити в Україні активи на EUR100 млн через скасування судом дозволу АМКУ на покупку компаній "Дікергофф"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА