Інтерфакс-Україна

Події

22:07 03.04.2025

Сибіга провів зустріч з Рубіо, поінформував порушення Росією енергетичного перемир'я

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо в штаб-квартирі НАТО і підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям.

"Ми вітаємо лідерство США в цьому питанні. Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир'я", - написав Сибіга в соцмережі Х у четвер.

Окремо він підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі Сполученими Штатами як міцного підґрунтя для поглиблення двостороннього партнерства.

"Ми також обговорили наступні українсько-американські контакти", – зазначив глава МЗС України.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1907868378053632020

Теги: #мир #енергетика #сша #мзс

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