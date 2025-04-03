Сибіга провів зустріч з Рубіо, поінформував порушення Росією енергетичного перемир'я

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо в штаб-квартирі НАТО і підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям.

"Ми вітаємо лідерство США в цьому питанні. Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час як Росія продовжує зволікати. Я також поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир'я", - написав Сибіга в соцмережі Х у четвер.

Окремо він підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі Сполученими Штатами як міцного підґрунтя для поглиблення двостороннього партнерства.

"Ми також обговорили наступні українсько-американські контакти", – зазначив глава МЗС України.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1907868378053632020