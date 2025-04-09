Уникнути тривалих відключень взимку вдалося завдяки значним запасам обладнання – очільник "Укренерго"

Енергетикам вдалося уникнути тривалих відключень після масованих російських обстрілів та під час сильних лютневих морозів у цьому році завдяки кільком факторам: самовідданій роботі енергетиків, накопиченому досвіду та значному запасу обладнання.

Про це повідомив т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт на пресконференції у Міністерстві енергетики за підсумками осінньо-зимового періоду у середу.

"Фактично, ми пройшли холодну пору року із мінімальними обмеженнями для побутових споживачів. Навіть під час лютневого похолодання, коли температура падала нижче мінус 10 градусів, енергосистема працювала надійно", - зазначив він.

За словами Брехта, спеціалісти "Укренерго" і всі українські енергетики за роки війни здобули такий досвід у швидкості заміни обладнання, якого не мають співробітники жодної енергокомпанії світу. Наприклад, потужний автотрансформатор цієї зими працівники "Укренерго" встановили та підключили за 16 діб, тоді як в інших європейських країнах на цю роботу відводиться кілька місяців.

"Дуже вдячний також нашим міжнародним партнерам, завдяки яким ми входили в опалювальний сезон із таким запасом ремонтного обладнання, якого досі не мали ніколи", – наголосив він.