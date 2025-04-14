Інтерфакс-Україна
Економіка
12:15 14.04.2025

Понад 1560 заявок зареєстровано на участь у третій групі програми REDpreneurUA

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Понад 1560 заявок зареєстровано на участь у третій групі програми REDpreneurUA
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Понад 1560 заявок зареєстровано на участь у третій групі програми REDpreneurUA.

"Третя когорта покликана підтримати мікро- та малий бізнес, який уже функціонує, але потребує додаткового поштовху для адаптації, масштабування та посилення стійкості в умовах війни. Цього разу ми співпрацюємо з School of ME — школою усвідомленого підприємництва, яка об’єднує спільноту активних однодумців", - повідомив Український Червоний Хрест (УЧХ) у Facebook у понеділок.

Учасники програми отримають всебічну підтримку: освітню програму разом із School of ME, інспіраційні сесії для розвитку підприємницького мислення, менторський супровід під час навчання й після нього, воркшопи та майстер-класи від провідних експертів, нетворкінг і нові можливості для партнерств, акселерацію для посилення фінансової стійкості та зростання.

Найкращі бізнеси одержать гранти по EUR7 000 на розвиток своєї справи.

Програму REDpreneurUA реалізує УЧХ у партнерстві з Австрійським Червоним Хрестом та за підтримки австрійського фонду Neighbour in Need.

 

Теги: #redpreneurua #тчху #учх

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