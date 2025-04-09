Інтерфакс-Україна

Події

11:12 09.04.2025

Кабмін уточнив вимоги до звітів про платежі видобувних компаній державі

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Кабмін уточнив вимоги до звітів про платежі видобувних компаній державі

За ініціативи Міністерства енергетики Кабінет Міністрів уточнив вимоги до звітів про платежі видобувних компаній на користь держави та звітів про отримані державою платежі, повідомило Міненерго в середу.

Як пояснило відомство, мета цієї ініціативи – привести звіти у відповідність до норм закону "Про забезпечення прозорості у видобувних галузях" (ІПВГ) та вимог міжнародного стандарту ІПВГ.

"Зокрема, тепер компанії мають зазначати, чи належить кінцевий бенефіціар до політично значущих осіб", - зазначило міністерство.

Зазначається, що введено ще нову форму звіту — про обсяги видобутку за регіонами. Окрім того, звіти тепер можуть включати платежі в натуральній формі, а також деталізацію податків (рентна плата, плата за землю, екоподаток) по громадах.

"Ці зміни мають зробити видобувну галузь більш відкритою та підзвітною, що сприятиме боротьбі з корупцією, покращенню інвестклімату та діалогу з громадськістю та владою", - наголосили у Міненерго.

Теги: #кабмін #міненерго

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