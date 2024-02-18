Економіка

10:59 18.02.2024

Енергосистема України має в резерві 13 енергоблоків генерації, дефіциту е/е немає

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Енергосистема України має в резерві 13 енергоблоків генерації, дефіциту е/е немає

Дефіциту електроенергії немає, у резерві 13 енергоблоків генерації, які будуть задіяні в разі потреби, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в неділю, енергетикам удалося заживити населені пункти в Дніпропетровській області, які залишилися без світла внаслідок вимкнення повітряної лінії 35 кВ оператора системи розподілу - тоді знеструмилися три населені пункти повністю й один частково.

Водночас унаслідок бойових дій пошкоджено газові розподільчі мережі в Куп'янському районі Харківської області, через що без газопостачання залишилося понад 430 абонентів.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 1400 МВт-год (вчора було 1843 МВт-год). Також передбачається експорт до 2500 МВт-год (вчора 3571 МВт-год). 

Теги: #енергосистема #стан

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