Енергосистема України має в резерві 13 енергоблоків генерації, дефіциту е/е немає

Дефіциту електроенергії немає, у резерві 13 енергоблоків генерації, які будуть задіяні в разі потреби, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в неділю, енергетикам удалося заживити населені пункти в Дніпропетровській області, які залишилися без світла внаслідок вимкнення повітряної лінії 35 кВ оператора системи розподілу - тоді знеструмилися три населені пункти повністю й один частково.

Водночас унаслідок бойових дій пошкоджено газові розподільчі мережі в Куп'янському районі Харківської області, через що без газопостачання залишилося понад 430 абонентів.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 1400 МВт-год (вчора було 1843 МВт-год). Також передбачається експорт до 2500 МВт-год (вчора 3571 МВт-год).