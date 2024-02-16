Економіка

15:33 16.02.2024

Прифронтову ТЕС ДТЕК атакували вдруге за добу

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Прифронтову ТЕС ДТЕК атакували вдруге за добу

Удень 16 лютого росіяни вдруге за добу завдали удару по прифронтовій теплоелектростанції ДТЕК.

"На щастя, постраждалих немає", - повідомили в енергохолдингу.

Водночас пошкоджено обладнання станції, енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

"Робимо все можливе для підтримки надійної роботи енергосистеми", - зазначили в компанії.

Як повідомлялося з посиланням на НЕК "Укренерго" в п'ятницю, теплоелектростанція ДТЕК у Дніпропетровській області, по якій РФ завдала удару БпЛА в ніч на 13 лютого, відновила роботу.

Від початку нинішнього опалювального сезону теплоелектростанції "ДТЕК" були обстріляні ворогом близько 40 разів.

 

Теги: #енергетика #дтек #тес

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