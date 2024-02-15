Українці зможуть отримувати перекази в польських злотих через PrivatMoney і ZEN.COM

Державний ПриватБанк (Київ) і європейський фінансовий сервіс ZEN.COM відкрили можливість здійснення переказів до України в польських злотих (PLN) через платіжну систему банку PrivatMoney, повідомляється в пресрелізі фінустанови в четвер.

"Щоб надіслати в Україну грошовий переказ у злотих через ZEN.COM і PrivatMoney, треба мати активний рахунок у застосунку ZEN.COM, обрати валюту переказу PLN, зазначити ім'я та прізвище одержувача і номер картки/рахунку IBAN у гривні або номер рахунку IBAN у злотих у ПриватБанку та перевірити, щоб у розділі "Тип переказу" було вказано PrivatMoney", - пояснили у пресслужбі держбанку.

Уточнено, що переказані кошти можна отримати на власну картку як у гривні, так і на валютний рахунок у польських злотих.

У фінустанові нагадали, що в липні 2023 року ZEN.COM став партнером системи міжнародних грошових переказів Привату PrivatMoney і запустив сервіс швидких грошових переказів на картки та номери рахунків IBAN.

"З початку запуску сервісу в липні 2023 року українці вже отримали через ПриватБанк 35 тис. переказів ZEN.COM на суму $6 млн", - зазначили в держбанку.

За даними Нацбанку України, на 1 грудня 2023 року ПриватБанк за розміром активів посідав перше місце (833,03 млрд грн) серед 63 банків у країні. За четвертий квартал минулого року мережа банку розширилася на одне відділення - до 1132 і посіла друге місце за розміром у країні.