Гетманцев анонсує дискусію щодо законопроєкту про БЕБ у комітеті за участю бізнесу і чекає на аргументи Кабміну

Внесені урядом законопроєкти №10439-10440 щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки, імовірно, стануть базовими, однак профільний комітет з питань фінансів, податкової та митної політики проведе дискусію щодо них за участю бізнесу та партнерів, зокрема, щоб почути аргументи Кабміну щодо низки спірних норм, заявив голова комітету Данило Гетманцев.

"Проведемо на базі саме кабмінівського законопроєкту в комітеті дискусію з представниками бізнесу, нашими партнерами, почуємо аргументи уряду щодо положень, які відрізняються від нашого законопроєкту. Я, наприклад, не розумію, чому атестацію службовців БЕБ потрібно проводити лише через рік після завершення воєнного стану", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гетманцев засумнівався в необхідності заморозити на невизначений період нинішню кадрову ситуацію і персональний склад БЕБ, що викликає дуже багато нарікань з боку бізнес-спільноти.

"Підкилимно ми точно не займатимемося тут інтригами або політикою, тому що наша сила порівняно з кланами, які бажають зберегти статус-кво, саме у відкритості позицій. Тому, якщо в них будуть аргументи, ми їх почуємо. Але якщо аргументів не буде, то вибачте - ми не схильні брати участь в "імітуванні змін", які назріли і перезріли", - наголосив він.

Щодо двох законопроєктів щодо проведення відкритих конкурсів на керівні посади Державної митної та Податкової служб, Гетманцев повідомив, що їх може бути ухвалено ще до літа, однак наразі триває дискусія з міжнародними партнерами, у який спосіб вони можуть взяти участь в організації цих конкурсів. Голова комітету уточнив, що запропонована ідея проведення таких конкурсів за участю "міжнародників" за прикладом БЕБ і НАБУ поки що не має одностайної підтримки партнерів.

"Проблема в тому, що перезавантаження керівництва матиме сенс, якщо в комісії беруть участь міжнародники. Але поки що вони вважають, що це вже рівень мікроменеджменту, на який вони не бажають спускатися. Тому поки що ведемо переговори", - описав ситуацію Гетманцев.