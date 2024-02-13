Економіка

15:11 13.02.2024

Росія атакувала електростанції ДТЕК цієї зими 40 разів

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Росія атакувала електростанції ДТЕК цієї зими 40 разів

Російські окупанти атакували електростанції ДТЕК цієї зими 40 разів, включно з обстрілом ТЕС у Дніпропетровській області в ніч на 13 лютого.

"Одна з атак відбулась цієї ночі. Безпілотники пошкодили ТЕС в Дніпропетровській області. Електростанція зупинила роботу, але вдалося уникнути відключень", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі у вівторок.

Наразі фахівці ДТЕК продовжують роботу над тим, щоб перерозподілити електрику Дніпропетровською областю і забезпечити електроенергією кожного споживача.

 

Теги: #енергетика #дтек

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