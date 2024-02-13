Торгові центри Arricano в Києві досягли нульової вакантності за підсумками 2023р.

Торгово-розважальні комплекси девелопера і керуючої компанії Arricano Real Estate Plc у Києві досягли нульової вакантності за підсумками 2023 року, в регіональних ТРЦ показник становив менше ніж 1%, повідомила пресслужба компанії.

За її даними, минулого року компанія підписала понад 60 договорів оренди на 7 тис. кв. м, серед підписантів - Comfy, Adidas, Megasport, "Укрзолото" та інші.

"До кінця 2023 року ми спостерігаємо зростання попиту в київських проєктах, є лист очікування. У загальному обсязі київські проєкти продемонстрували стійкість, і за результатами 2023 року компанія отримала показники на рівні до повномасштабного вторгнення. У регіональних об'єктах, з урахуванням складної ситуації з обстрілами, попит залишається стриманим, але стабільним", - розповіла СЕО Arricano Ганна Чуботіна, слова якої наведено у пресрелізі.

Вона зазначила, що компанія планує продовжити інвестиції в оновлення та вдосконалення регіональних об'єктів, зокрема в їх посилення популярними брендами. Крім того, навесні девелопер замінить якірного орендаря - продуктового супермаркету в ТРК "Сонячна галерея" в Кривому Розі та ТРК City Mall у Запоріжжі, скоротивши площу продовольчої категорії.

У столичних об'єктах Arricano заплановані планові ротації для підвищення ефективності низки орендарів.

"Ми плануємо зміну формату деяких нинішніх орендарів, а також хочемо розширити категорію одягу в ТРК "Проспект", а в ТРЦ "РайON" - товарів для дому (обидва - Київ - ІФ-У). На це є запит відвідувачів", - пояснила Чуботіна.

Як повідомив девелопер, показники відвідуваності ТРК у 2023 році перевищили прогнози й очікування: за підсумками року торговельні центри Arricano відвідали 23 млн осіб, водночас у столичних об'єктах в окремі місяці показник сягнув довоєнних показників.

Згідно з повідомленням, компанія продовжує відновлювати пошкоджену обстрілом частину ТРК "Сонячна галерея" в Кривому Розі. З лютого відновлено роботу тієї частини торговельного центру, яка зазнала незначних пошкоджень, ремонтні роботи на решті постраждалої площі заплановано завершити в найкоротші терміни.

Arricano також продовжує реалізовувати проєкт ТРЦ Lukianivka у столиці. На 2024 рік заплановано роботи з облаштування інженерних мереж, реставрацію будівлі пам'ятки архітектури на території об'єкта, доопрацювання концепції та стратегії розвитку.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торгово-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" у Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також будує київський ТРК Lukianivka.

Згідно зі звітом, за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder), який збільшив свій пакет до 70,86% з 15,92% після того, як батько Гілларом Тедером (Hillar Teder) передав йому свою частку. Серед акціонерів були названі також Dragon Capital Investments Limited і Юрій Полд (Jüri Põld).