Економіка

10:27 13.02.2024

Обстріли ТЕС у Дніпропетровській і Донецькій областях не спричинили дефіциту е/е - Міненерго

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Обстріли ТЕС у Дніпропетровській і Донецькій областях не спричинили дефіциту е/е - Міненерго

Дефіциту в енергосистемі України не фіксується, у резерві - 11 одиниць генерувального обладнання, яке буде введено в роботу в разі потреби, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі у вівторок, при цьому в ремонт вийшли три одиниці теплового генеруючого обладнання.

"Ситуація контролюється. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - ідеться в повідомленні.

Водночас, за його інформацією, окрім обстрілів ТЕС ДТЕК у Дніпропетровській області, відбулася чергова атака на теплоелектростанцію в Донецькій області. Там є пошкоджене обладнання, але відключень споживачів немає.

Крім того, внаслідок ракетного удару на територію однієї з шахт впали уламки, що також призвело до пошкодження обладнання, але постраждалих немає.

Як повідомлялося, на одній із ТЕС у Дніпропетровській області в ніч на 13 лютого через масований обстріл сталася масштабна пожежа, внаслідок чого станція призупинила роботу. Зі свого боку ДТЕК повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/1639

Теги: #енергетика #міненерго

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