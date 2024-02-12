ОГТСУ отримає від Японії 1800 габіонів для захисту об'єктів від обстрілів РФ - Міненерго

ТОВ "Оператор ГТС України" отримає 1800 захисних габіонів від Японії, повідомило Міністерство енергетики.

Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда та заступник головного представника українського офісу Японського агентства міжнародного співтовариства (JICA) Сатоші Сугімото під час нещодавнього візиту на один з об'єктів ОГТСУ оголосили про передання 1800 габіонів для фізичного захисту об'єктів його критичної інфраструктури в різних областях України, йдеться в релізі Міненерго в понеділок.

За його інформацією, 320 габіонів уже доставлено, решту ОГТСУ отримає найближчим часом.

Як зазначив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа, отримані габіони буде поширено по всіх лінійно-виробничих управліннях компанії. За його словами, особливо важливими вони будуть у прифронтових регіонах.

Він також додав, що захисні споруди встановлюватимуть одразу після прибуття на об'єкти для посилення захисту від можливих ворожих атак.

"Я радий бачити, що перші габіони, які в Японії ми називаємо "Ґрунтова броня", уже прибули до вас. Ці габіони довели свої високі противибухові якості та використовуються японськими силами самооборони. Позиція Японії щодо підтримки вашої країни не похитнеться, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ до перемоги і надалі", - наголосив Кунінорі Мацуда, слова якого наводить Міненерго.