Економіка

16:24 09.02.2024

ДТЕК придбав безкабельну систему для сейсмічних досліджень Stryde

1 хв читати
ДТЕК придбав безкабельну систему для сейсмічних досліджень Stryde

ДТЕК придбав систему, яка підвищить ефективність розробки нафтогазових родовищ.

"Наша команда почала застосовувати безкабельну систему для сейсмічних досліджень Stryde, яка допоможе: проводити розвідку на більшій глибині, підвищити точність прогнозів, відмовитися від важкої техніки", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначили в "ДТЕК", система вже успішно застосовується на одному з родовищ у Полтавській області та дала змогу відмовитися від важкої вантажної техніки.

Як повідомлялося, "ДТЕК Нафтогаз" 2022 року видобув 2 млрд куб. м природного газу (2021 року - 2,06 млрд куб. м). У 2023 році компанія має намір інвестувати у видобуток газу $120-130 млн. 70% цих коштів буде спрямовано на розроблення нових родовищ.

Компанії, що входять до "ДТЕК Нафтогаз", у листопаді 2022 року придбали на відкритому аукціоні право на розроблення двох газових родовищ у Полтавській області: Майорівської площі за 1,102 млрд грн і Бірківсько-Зіньківської за 211 млн грн.

 

Теги: #нафтогаз #дослідження #розвідка #дтек_нафтогаз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:36 07.02.2024
Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

17:04 29.01.2024
Попит на діагностику та ендоскопічні дослідження з початку повномасштабної війни знизився некритично - думки

Попит на діагностику та ендоскопічні дослідження з початку повномасштабної війни знизився некритично - думки

18:14 25.01.2024
Оператори ГРМ "Нафтогазу" перерахують 227 млн грн дивідендів до держбюджету

Оператори ГРМ "Нафтогазу" перерахують 227 млн грн дивідендів до держбюджету

10:43 25.01.2024
"Нафтогаз" заявив про масштабну кібератаку на один із його дата-центрів

"Нафтогаз" заявив про масштабну кібератаку на один із його дата-центрів

18:51 24.01.2024
"Нафтогаз" у 2023 р. перерахував місцевим бюджетам понад 6,8 млрд грн

"Нафтогаз" у 2023 р. перерахував місцевим бюджетам понад 6,8 млрд грн

16:58 24.01.2024
"Укрнафта" у 2024 році планує провести сейсмічні 3D-дослідження на 320 кв. км

"Укрнафта" у 2024 році планує провести сейсмічні 3D-дослідження на 320 кв. км

11:15 23.01.2024
"Газмережі" ліквідували аварію на газопроводі в Харкові, що виникла через наймасштабніше цієї зими влучення окупантів - "Нафтогаз"

"Газмережі" ліквідували аварію на газопроводі в Харкові, що виникла через наймасштабніше цієї зими влучення окупантів - "Нафтогаз"

20:18 19.01.2024
Війна РФ проти України триватиме ще щонайменше два роки, обидві сторони занадто виснажені - розвідка США

Війна РФ проти України триватиме ще щонайменше два роки, обидві сторони занадто виснажені - розвідка США

20:56 18.01.2024
АМКУ оштрафував підприємства групи "Нафтогаз" на 1,7 млрд грн

АМКУ оштрафував підприємства групи "Нафтогаз" на 1,7 млрд грн

16:17 18.01.2024
"Нафтогаз" продовжить реалізацію своїх ВДЕ-проєктів за підтримки ЄБРР - голова групи

"Нафтогаз" продовжить реалізацію своїх ВДЕ-проєктів за підтримки ЄБРР - голова групи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інфляція в Україні в січні 2024 р. знизилася до 0,4%, у річному вимірі - до 4,7% - Держстат

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становлять 130 млрд грн на 1 лютого - Шмигаль

Кабмін створив Промислово-оборонний комітет України на чолі з прем'єром

НБУ дозволив у 2024 р. одноразовий обмін російських і білоруських рублів

Від початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від ЄС сягнула майже 85 млрд євро - Шмигаль

ОСТАННЄ

"Укрнафта" оновлює обладнання під стандарти API

Інфляція в Україні в січні 2024 р. знизилася до 0,4%, у річному вимірі - до 4,7% - Держстат

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ становлять 130 млрд грн на 1 лютого - Шмигаль

Кабмін створив Промислово-оборонний комітет України на чолі з прем'єром

Виробники біонічних протезів та електрокарів отримуватимуть можливість бути резидентами "Дія.City"

"Епіцентр Агро" придбав у лізинг 50 тракторів Fendt

Укрексімбанк активно розглядає інтеграцію ШІ у свої системи

Нацбанк погодив із Мінекономіки та Мінфіном концепцію з обов'язковим страхуванням воєнних ризиків – перша заступниця голови НБУ

НБУ вивчає питання щодо обмежень карткових переказів - Рожкова

"Епіцентр" учетверо збільшить мережу зарядних станцій для електромобілів у 2024 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА