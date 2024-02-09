ДТЕК придбав безкабельну систему для сейсмічних досліджень Stryde

ДТЕК придбав систему, яка підвищить ефективність розробки нафтогазових родовищ.

"Наша команда почала застосовувати безкабельну систему для сейсмічних досліджень Stryde, яка допоможе: проводити розвідку на більшій глибині, підвищити точність прогнозів, відмовитися від важкої техніки", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначили в "ДТЕК", система вже успішно застосовується на одному з родовищ у Полтавській області та дала змогу відмовитися від важкої вантажної техніки.

Як повідомлялося, "ДТЕК Нафтогаз" 2022 року видобув 2 млрд куб. м природного газу (2021 року - 2,06 млрд куб. м). У 2023 році компанія має намір інвестувати у видобуток газу $120-130 млн. 70% цих коштів буде спрямовано на розроблення нових родовищ.

Компанії, що входять до "ДТЕК Нафтогаз", у листопаді 2022 року придбали на відкритому аукціоні право на розроблення двох газових родовищ у Полтавській області: Майорівської площі за 1,102 млрд грн і Бірківсько-Зіньківської за 211 млн грн.