У Києві відкрили курси електромонтерок для жінок з інвалідністю, ВПО та матерів, які самостійно виховують дітей

У Києві продовжують відкривати курси з опанування нових професій для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"У вересні ми запустили з партнерами водійські курси, зараз – курси електромонтерок для жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну. На першому етапі кар’єрна радниця проаналізувала анкети, далі провела особистісні інтерв’ю. Серед учасниць нового курсу – ВПО; жінки, які втратили роботу через війну; жінки, котрі доглядають батьків з інвалідністю, та мами, які самостійно виховують дітей. Також окремо передбачене інклюзивне навчання для жінок з інвалідністю", - розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За її словами, курс міститиме теоретичну частину, що викладатиметься онлайн, та практичну, яка відбуватиметься безпосередньо з використанням відповідного обладнання у приміщенні Навчально-практичного Центру відновлюваної енергетики.

"Завдяки кваліфікованим викладачам, які мають багаторічний досвід роботи, та сучасному обладнанню кожна учасниця курсу зможе оволодіти тонкощами нової професії. Після успішного завершення курсу вони отримають сертифікат. Бажаю кожній учасниці курсів знайти себе в новій професії та здобути фінансову незалежність. Багато жінок готові перенавчатися, отримувати нові навички", - зазначила Хонда.

На курсах жінки отримають базові знання з електромонтажу (прокладення електропроводки, встановлення та ремонт розеток, вимикачів), ознайомляться з принципами роботи електрообладнання, їхньою будовою, дізнаються особливості системи електропостачання тощо.

Навчальні курси відбуваються в рамках проєкту з розвитку економічної спроможності жінок "ВОНА хаб", який реалізовує Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні за імплементації ГО "Інноваційні соціальні рішення", за ініціативи Київської міської державної адміністрації та фінансової підтримки уряду США.