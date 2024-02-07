"Київтеплоенерго" ліквідує протягом доби пошкодження магістральної тепломережі на вулиці Павла Усенка внаслідок ранкової атаки

Комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго" (КТЕ) впродовж доби ліквідовує пошкодження магістральної тепломережі на вулиці Павла Усенка, яке виникло внаслідок ранкової ракетної атаки, паралельно теплоенергетики розгорнули мобільну котельню для медзакладу.

"Аварійна бригада "Київтеплоенерго" оперативно локалізувала і розпочала усувати пошкодження теплової мережі на вул. Павла Усенка. Для максимально швидкого відновлення теплопостачання до робіт залучено додатковий персонал", - повідомила компанія в телеграм-каналі в середу.

Як поінформували в КТЕ, через падіння уламків під час ранкових ракетних обстрілів зафіксовано пошкодження двох високовольтних ліній, що призвело до знеструмлення обладнання одного з великих теплоджерел Києва. У результаті стався гідроудар, що призвів до пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм на вул. Павла Усенка в Дніпровському районі.

На час ремонту тимчасово відключено тепломагістраль від одного з теплоджерел столиці. Тимчасово відсутнє опалення в 355 житлових будинках.

"Паралельно фахівці "Київтеплоенерго" розгорнули мобільну котельню на території корпусу опікового центру Київської міської клінічної лікарні №2, щоб забезпечити медичний заклад опаленням на період відновлювальних робіт", - зазначили в "Київтеплоенерго".