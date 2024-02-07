Економіка

13:46 07.02.2024

"Київтеплоенерго" ліквідує протягом доби пошкодження магістральної тепломережі на вулиці Павла Усенка внаслідок ранкової атаки

1 хв читати
"Київтеплоенерго" ліквідує протягом доби пошкодження магістральної тепломережі на вулиці Павла Усенка внаслідок ранкової атаки

Комунальне підприємство (КП) "Київтеплоенерго" (КТЕ) впродовж доби ліквідовує пошкодження магістральної тепломережі на вулиці Павла Усенка, яке виникло внаслідок ранкової ракетної атаки, паралельно теплоенергетики розгорнули мобільну котельню для медзакладу.

"Аварійна бригада "Київтеплоенерго" оперативно локалізувала і розпочала усувати пошкодження теплової мережі на вул. Павла Усенка. Для максимально швидкого відновлення теплопостачання до робіт залучено додатковий персонал", - повідомила компанія в телеграм-каналі в середу.

Як поінформували в КТЕ, через падіння уламків під час ранкових ракетних обстрілів зафіксовано пошкодження двох високовольтних ліній, що призвело до знеструмлення обладнання одного з великих теплоджерел Києва. У результаті стався гідроудар, що призвів до пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм на вул. Павла Усенка в Дніпровському районі.

На час ремонту тимчасово відключено тепломагістраль від одного з теплоджерел столиці. Тимчасово відсутнє опалення в 355 житлових будинках.

"Паралельно фахівці "Київтеплоенерго" розгорнули мобільну котельню на території корпусу опікового центру Київської міської клінічної лікарні №2, щоб забезпечити медичний заклад опаленням на період відновлювальних робіт", - зазначили в "Київтеплоенерго".

 

Теги: #пошкодження #обстріли #київтеплоенерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:23 07.02.2024
У Києві кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки збільшилася до 38 осіб - КМВА

У Києві кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки збільшилася до 38 осіб - КМВА

12:36 07.02.2024
Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

Ракетний удар росіян пошкодив два газопроводи в Миколаєві та вбив працівника "Газмереж" - "Нафтогаз"

12:06 07.02.2024
Попередньо відомо про щонайменше п’ятьох загиблих і понад 30 постраждалих унаслідок ворожої атаки по Україні - генпрокурор

Попередньо відомо про щонайменше п’ятьох загиблих і понад 30 постраждалих унаслідок ворожої атаки по Україні - генпрокурор

11:03 07.02.2024
Унаслідок ворожої атаки на Київщині постраждали троє людей - МВС

Унаслідок ворожої атаки на Київщині постраждали троє людей - МВС

11:01 07.02.2024
Окупанти скинули три авіабомби по Юнаківській громаді Сумської області

Окупанти скинули три авіабомби по Юнаківській громаді Сумської області

10:46 07.02.2024
Відомо про двох загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ - Зеленський

Відомо про двох загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ - Зеленський

10:30 07.02.2024
Українські захисники знищили 44 повітряні цілі з 64: 29 ракет і 15 ударних БПЛА

Українські захисники знищили 44 повітряні цілі з 64: 29 ракет і 15 ударних БПЛА

09:48 07.02.2024
Займання в багатоповерховому будинку в Голосіївському районі поширилося з 10-го до 15 поверху, також горить СТО - КМВА

Займання в багатоповерховому будинку в Голосіївському районі поширилося з 10-го до 15 поверху, також горить СТО - КМВА

09:38 07.02.2024
Унаслідок ракетного удару в Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт, розпочалася пожежа - голова ОВА

Унаслідок ракетного удару в Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт, розпочалася пожежа - голова ОВА

09:26 07.02.2024
Кількість постраждалих у Києві внаслідок обстрілу РФ збільшилася до дев'яти осіб - мер

Кількість постраждалих у Києві внаслідок обстрілу РФ збільшилася до дев'яти осіб - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Від початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від ЄС сягнула майже 85 млрд євро - Шмигаль

Втрати сфери культури, релігії, туризму і спорту внаслідок агресії рф оцінюються в $10,8 млрд - голова ДАРТ

Енергосистема країни після ворожої атаки залишається стабільною, відключень е/е не передбачається - Шмигаль

Fitch зберігає нейтральний прогноз щодо банківського сектору України

Кабмін України спрямує 4,5 млрд грн на відновлювальні програми в 11 областях - Шмигаль

ОСТАННЄ

Шмигаль розраховує на закріплення скасування мит на українську продукцію в Угоді про асоціацію з ЄС

Товарообіг EVA у 2023 р. зріс на 40%

Введення обмежень на експорт цукру до ЄС може призвести до закриття низки цукрових заводів - галузева асоціація

Від початку повномасштабної війни фінансова, гуманітарна та військова допомога Україні від ЄС сягнула майже 85 млрд євро - Шмигаль

Енергетики повернули світло жителям Дніпровського району після ранкової ракетної атаки - ДТЕК

Втрати сфери культури, релігії, туризму і спорту внаслідок агресії рф оцінюються в $10,8 млрд - голова ДАРТ

Усі аудити Рахункової палати України цього року здійснюватимуть відповідно до стандартів ISSAI - Піщанська

Енергосистема країни після ворожої атаки залишається стабільною, відключень е/е не передбачається - Шмигаль

Світло знеструмленим через обстріл РФ споживачам у Києві розраховують повернути протягом трьох годин - Міненерго

Енергетики розпочнуть відновлення електропостачання в Києві в найкоротші терміни - "Укренерго" і ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА