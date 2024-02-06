Економіка

20:10 06.02.2024

"Енергоатом" у січні збільшив обсяг виробництва е/е приблизно на чверть

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"Енергоатом" у січні збільшив обсяг виробництва е/е приблизно на чверть

НАЕК "Енергоатом" у січні 2024 року виробила 5 млрд 882 млн 931 тис. кВт-год електроенергії, що перевищує показник січня минулого року більш ніж на мільярд кВт-год, повідомила компанія.

"За підсумками першого місяця 2024 року українські АЕС згенерували 5 млрд 882 млн 931 тис. кВт-год., що більш ніж на 1 млрд кВт-год. перевищує обсяг, згенерований в аналогічному періоді минулого року", - ідеться в її повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Там зазначили, що завдяки проведеній влітку-восени минулого року масштабній ремонтній кампанії, "Енергоатом" узимку зміг працювати всіма дев'ятьма енергоблоками, розташованими на підконтрольній Україні території.

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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