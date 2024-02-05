Україна оголосила відбір трьох незалежних членів НР "Енергоатом"

Комітет із призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств затвердив вимоги до незалежних кандидатів на посади членів наглядової ради АТ "НАЕК "Енергоатом", а також оголосив проведення конкурсного відбору трьох таких членів ради, повідомило Міністерство економіки на сайті у понеділок.

"Енергоатом" - це найбільший виробник електроенергії в Україні, який відіграє стратегічно важливу роль для енергетичної безпеки держави. Тож необхідно, щоб у роботі компанії було запроваджено міжнародно визнані норми корпоративного управління", – цитуються у релізі слова заступника Мінекономіки Олексія Соболєва, який взяв участь у засіданні комітету.

Оголошення про відбір на посаду незалежного члена наглядової ради "Енергоатому" опубліковано на сайті Мінекономіки 5 лютого, кандидати на посади можуть подавати документи до 18:00 4 березня 2024 року.

Згідно із оголошенням, передбачається, що наглядова рада буде сформована з 5 членів загалом, 3 з яких – незалежні члени та 2 – представники держави.

"Кожен незалежний член наглядової ради акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом" повинен мати такий досвід, компетенції та професійні навички переважно у сфері атомної (ядерної) енергетики, які суттєво відрізняються від тих, що є у інших членів наглядової ради, створюючи таким чином різноманітну раду, яка узагальнено надає комплексні рекомендації для розвитку та зростання акціонерного товариства", – йдеться в документі.

Згідно із ним, до кандидатів, серед іншого, висуваються вимоги знання тенденцій та перспектив розвитку у сфері атомної (ядерної) енергетики або ринку електричної енергії, або у сфері інших енергетичних галузей, найкращих міжнародних підходів до впровадження принципів корпоративного управління ОЕСР. Окрім того їх досвід роботи на керівних посадах у цих сферах має бути не менше п’яти років, а наявність досвіду роботи членом наглядової ради від трьох років буде перевагою.

Кожен член наглядової ради "Енергоатому" повинен бути готовим виділити не менше 50 робочих днів на рік на роботу в компанії, а також приїжджати до України для участі в засіданнях ради. Для громадян України обов’язковим є володіння українською та англійською мовами, тоді як для іноземців – англійською мовою.

Окремо висуваються вимоги наявності необхідних компетенцій у двох з п’яти напрямків: бізнес-стратегія, операційний менеджмент та управління змінами в енергетичному секторі; фінансове планування та інвестиції; юридичне супроводження, ризики та комплаєнс; регуляція ЄС; корпоративне управління.

Не можуть бути незалежними членами наглядової ради, у тому числі, державні службовці та представники держави, посадові особи "Енергоатому" протягом останніх п’яти років, а також пов’язані з компанією особи протягом останнього року-трьох.

Зазначається, що окрім грошової компенсації відібраним незалежним членам наглядової ради буде надано страхування D&O, а також відшкодовані понесені від імені товариства витрати.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив рішення про утворення акціонерного товариства "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі, на засіданні 29 грудня 2023 року. Уряд також затвердив положення про наглядову раду та положення про принципи її формування.

У січні 2024 року відбулася державна реєстрація акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом" та реєстрація статуту компанії.

"Енергоатом" є оператором чотирьох атомних електростанцій – Запорізької, Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків, загальною потужністю 13,8 ГВт, які забезпечують близько 55% потреб України в електроенергії.