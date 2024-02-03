Портова інфраструктура зазнала атак РФ понад 30 разів із середини 2023 року - АМПУ

З 18 липня 2023 року РФ понад 30 разів атакувала об'єкти портової інфраструктури. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 600 одиниць рухомого і нерухомого майна ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ), повідомила пресслужба підприємства у Facebook у п'ятницю.

Зазначається, що такі дані озвучив начальник відділу міжнародних відносин ДП "АМПУ" Олексій Панасюк на Форумі з відновлення України, що проходив 31 січня в Стамбулі.

За словами Панасюка, було пошкоджено або повністю знищено 109 об'єктів та 6 цивільних будівель, зокрема елеватори, склади для зберігання зерна, олії та нафтопродуктів, трубопроводи, адміністративні та інші будівлі, транспорт, вантажі, зокрема зернові.

"За попередніми підрахунками, тільки реставрація та відновлення будівлі морського вокзалу Ізмаїльського порту оцінюється в $1,6 млн, відновлення будівлі пасажирського комплексу та морського вокзалу Одеського морського порту - $18 млн. Для забезпечення стабільної роботи Одеського порту необхідно провести капітальний ремонт третьої черги шляхопроводу, який був пошкоджений під час ракетної атаки, попередня вартість ремонту - $35 млн", - цитує пресслужба Панасюка.

АМПУ системно працює над відновленням інфраструктури, веде облік зруйнованих об'єктів, залучає до співпраці міжнародні фінансові інститути та міжнародні програми і фонди, JICA, USAID - US Agency for International Development, HGBF, World Bank, йдеться в повідомленні.

Паралельно з відновлювальними роботами АМПУ планує здійснити операційне днопоглиблення акваторій, ремонт автомобільних доріг і залізничних колій, технічного забезпечення лоцманів і поновлення систем моніторингу руху суден, диджиталізації процесів у Дунайських портах, уточнила пресслужба.

Раніше повідомлялося, що на форумі з відновлення України в Стамбулі створено спільну робочу українсько-турецьку робочу групу з відновлення (Ukrainian-Turkish Reconstruction Task Force), яка зосередиться на реалізації проєктів у сфері дорожньої інфраструктури, водного транспорту та авіації.