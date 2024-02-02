Економіка

18:48 02.02.2024

ТРК "Сонячна галерея" у Кривому Розі відновлює роботу

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ТРК "Сонячна галерея" у Кривому Розі відновлює роботу

Провідний девелопер торговельних комплексів Arricano з 3 лютого відновлює роботу ТРК "Сонячна галерея" (Кривий Ріг), повідомили в пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Уточнюють, що роботу ТРК тимчасово зупинили з 8 січня, коли будівля постраждала під час ракетної атаки, для оцінювання наслідків руйнування і виконання відновлювальних робіт.

Arricano повідомляє, що після проведення необхідних перевірок щодо стану безпеки об'єкта роботу ТРК "Сонячна галерея" буде відновлено в частині, що зазнала незначних пошкоджень. Першими відновлять свою роботу гіпермаркет "Auchan Україна", магазини у прикасовій зоні та частина галереї першого поверху.

Відкриття інших зон торговельного комплексу відбуватиметься в кілька етапів, про терміни відновлення роботи буде повідомлено на сайті ТРК "Сонячна галерея" та на сторінці торговельного комплексу у фейсбуці.

Arricano Real Estate Plc спеціалізується на будівництві торговельно-розважальних центрів, є одним із провідних розробників на ринку нерухомості України. Володіє та управляє п'ятьма торговельними центрами в країні загальною площею 147,6 тис. кв. м: "РайON" і "Проспект" у Києві, "Сонячна галерея" в Кривому Розі, City Mall у Запоріжжі. Компанії також належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об'єктів, що перебувають на стадії проєктування. Компанія також здійснює будівництво київського ТРК Lukianivka.

Згідно зі звітом за перше півріччя 2022 року, найбільшим акціонером був естонець Рауно Тедер (Rauno Teder) - 70,86%, який збільшив свій пакет із 15,92% після передання йому частки в компанії батьком - Гілларом Тедером (Hillar Teder). Серед акціонерів були названі також Dragon Capital Investments Limited і Юрій Полд (Jüri Põld).

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Теги: #кривий_ріг #arricano #сонячна_галерея

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