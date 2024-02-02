Економіка

14:41 02.02.2024

Україна заборонила ввезення яєць і птиці з Чехії через пташиний грип

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Україна заборонила ввезення яєць і птиці з Чехії через пташиний грип

Україна обмежила ввезення яєць, птиці та продуктів із неї з Чехії через реєстрацію пташиного грипу, повідомило Східне міжрегіональне головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів із посиланням на розпорядження державного ветеринарного інспектора.

Згідно з повідомленням, з 1 лютого заборонено ввезення в Україну інкубаційних яєць, птиці, продуктів із неї з неблагополучних до високопатогенного грипу птиці зон, визначених компетентним органом Чеської Республіки.

Виняток буде зроблено для продуктів, які пройшли обробку методом, що гарантує знищення збудника цього захворювання, згідно з вимогами щодо ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства №553 від 16 листопада 2018 року. 

Теги: #україна #заборона #чехія #яйця

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