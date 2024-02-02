Економіка

09:56 02.02.2024

У Кривому Розі після нічної атаки БПЛА повернули світло частині споживачів, виводять на поверхню 120 працівників знеструмленої шахти - Міненерго

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У Кривому Розі після нічної атаки БПЛА повернули світло частині споживачів, виводять на поверхню 120 працівників знеструмленої шахти - Міненерго

 Без світла в Кривому Розі внаслідок атаки БПЛА в ніч на п'ятницю залишаються 35 тис. споживачів, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією, через загоряння і пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" було знеструмлено місцеву промисловість, шахту, в якій перебували 120 осіб, і майже 62 тис. побутових споживачів.

"Станом на ранок частину ліній включено в роботу. Залишаються знеструмленими понад 35 тисяч споживачів. Заживлено об’єкти критичної інфраструктури. Працівників шахти виводять на поверхню", - ідеться в повідомленні Міненерго в телеграм-каналі.

Там також зазначили, що через атаку БПЛА сталося загоряння енергетичного обладнання на одному з місцевих підприємств. Триває огляд наслідків атаки.

Як повідомлялося, після нового масованого дронового удару РФ по південних і центральних областях України в ніч на 2 лютого, пошкоджено одну з підстанцій "Укренерго", у Кривому Розі залишилися без енергопостачання побутові та промислові споживачі.

 

Теги: #енергетика #кривий_ріг #міненерго

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