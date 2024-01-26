Кабмін пролонгував до 31 березня 2025 року раніше отримані аграріями кредити

Кабінет Міністрів пролонгував на один рік термін кредитування суб'єктів підприємництва -сільгосптоваровиробників - за укладеними ними раніше кредитними договорами до 31 березня 2025 року.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Уряд також вніс ще низку змін до порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва. Зокрема, запроваджено механізм надання часткових гарантій банкам за кредитними зобов'язаннями суб'єктів малого та середнього підприємництва, які здійснюють діяльність у галузі сільського господарства, що відповідає положенням закону "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві".

Крім того, викладено в новій редакції термін "зона високого військового ризику", що передбачає тимчасове розширення дії пільгових умов Порядку надання фінансової державної підтримки на таких територіях з одного року до трьох.

Як повідомлялося, у рамках другого етапу впровадження ринку землі в Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, діяльність якого буде спрямована на підтримку малих фермерів, які обробляють земельні ділянки площею до 500 га.

Фонд допомагатиме в купівлі сільгоспземель, фінансування сільгосптехніки та обладнання, а також задоволенні операційних потреб малих фермерських господарств. ФЧГК надає гарантії українським банкам, що покривають до 50% зобов'язань позичальника за інвестиційними кредитами та кредитами на фінансування обігового капіталу. Позичальники зможуть отримати кредити на фінансування обігового капіталу на строк до трьох років, інвестиційні кредити на строк до семи років і кредити на купівлю землі на строк до 10 років. Максимальна сума кредиту не перевищуватиме $800 тис. на одного позичальника. Суб'єкт має відповідати вимогам фонду та екологічним і соціальним вимогам Світового банку. Крім того, фермер має бути зареєстрований у Державному аграрному реєстрі (ДАР).

Потенційно скористатися таким інструментом в Україні зможуть 17,7 тис. малих фермерів.