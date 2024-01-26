Економіка

11:41 26.01.2024

Споживання електроенергії продовжує знижуватися, дефіциту не передбачається - "Укренерго"

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Споживання електроенергії продовжує знижуватися, дефіциту не передбачається - "Укренерго"

Споживання електроенергії продовжує поступово знижуватися через потепління, виникнення дефіциту в енергосистемі не прогнозується, повідомила НЕК "Укренерго".

За її інформацією в телеграм-каналі, на ранок п'ятниці споживання на тому самому рівні, що й уранці четверга, а вчора його добовий максимум було зафіксовано приблизно о 10:30, і він був на 1,2% нижчим, ніж у середу 24 січня.

Однак, як зазначає НЕК, загальний рівень споживання залишається високим, тож споживати електроенергію економно все ж варто.

Протягом доби на теплових електростанціях в аварійний та поточний ремонт виведено два блоки.

Водночас, за даними Міністерства енергетики, у резерві є блок теплової генерації, який буде під'єднано до роботи в разі потреби.

За тривалої відсутності експорту, імпорт електроенергії здійснюється протягом усієї доби, за винятком нічних годин, зі Словаччини, Польщі, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 4 772 МВт-год, що на 17% менше за показник у четвер. 

Теги: #електроенергія #енергосистема

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