Економіка

14:24 25.01.2024

НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024

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НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024

Національний банк України (НБУ) вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15% річних та очікує її незначного зниження з II половини 2024 року.

"З огляду на баланс ризиків, необхідність підтримання курсової стійкості та помірної інфляції у 2024 році з подальшим її приведенням до цільового діапазону 5% ± 1 п.п. упродовж 2025 року, правління НБУ вирішило зберегти незмінною облікову ставку, а також інші відсоткові ставки за операціями НБУ", - заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу в четвер.

Водночас він додав, що базовий сценарій прогнозу НБУ, у припущення якого закладається отримання достатнього обсягу міжнародного фінансування та зниження ризиків безпеки з наступного року, передбачає незначне зниження облікової ставки з другої половини 2024 року.

Згідно з представленим графіком прогнозної облікової ставки, у третьому кварталі 2024 року вона знизиться до 14,6%, у четвертому кварталі - до 14,2%, у першому кварталі 2025 року - до 13,6% і в другому кварталі - до 13,1% із виходом на 12,2-12,0% до кінця 2025 року і початку 2026 року.

Як сказав Пишний, НБУ адаптуватиме монетарну політику в разі зміни балансу ризиків для інфляції та курсової стійкості.

Він зазначив, що ставки за гривневими інструментами протягом липня-грудня помірно знижувалися у відповідь на пом'якшення процентної політики НБУ. Збереження стимулів для банків у вигляді тримісячних депозитних сертифікатів стримувало зниження ставок за гривневими строковими депозитами населення. Прибутковість гривневих інструментів була вищою за поточну та очікувану інфляцію. У результаті вкладення населення в гривневі строкові депозити та ОВДП надалі зростали, що відповідало завданням НБУ.

"З огляду на очікуване прискорення інфляції у 2024 році та зміщений догори баланс ризиків, НБУ вважає за доцільне зберегти облікову ставку незмінною. Це надасть змогу утримати привабливість гривневих інструментів, що обмежуватиме попит на валютному ринку та сприятиме виконанню завдань НБУ щодо забезпечення курсової стійкості", - вкотре вказав голова Нацбанку.

Він додав, що НБУ зберігатиме активну присутність на валютному ринку та згладжуватиме надмірні курсові коливання в рамках режиму керованої гнучкості курсу. Зі свого боку збереження курсової стійкості залишатиметься важливим засобом утримання під контролем інфляційної динаміки та очікувань у 2024 році та приведення інфляції до цільового діапазону у 2025 році, наголосив Пишний.

Він наголосив, що наступні рішення щодо облікової ставки залежатимуть від динаміки інфляції, стану валютного ринку, ритмічності надходження міжнародної допомоги, еволюції ризиків безпеки та інших чинників.

Теги: #облікова_ставка

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