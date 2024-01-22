Економіка

16:52 22.01.2024

"Укрнафта" у 2024 р. планує розпочати спорудження 30 нових свердловин

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"Укрнафта" у 2024 р. планує розпочати спорудження 30 нових свердловин

ПАТ "Укрнафта" планує розпочати зведення 30 нових свердловин на заході та сході країни в 2024 році, повідомляється в пресрелізі компанії з посиланням на директора товариства Сергія Корецького в понеділок.

"На 2024 рік плануємо почати зведення 30 нових свердловин на сході і заході країни, частина з яких можуть стати перехідними через повну завантаженість власних верстатів та невелику ємність ринку буріння в Україні", - зазначив CEO.

За його словами, "Укрнафта" при цьому не виключає можливості прискорити процеси завдяки співпраці з міжнародними та українськими партнерами.

"Дякую буровикам, геологам, інженерам та партнерам за те, що Україна має змогу збільшувати видобуток ресурсу", - доповнив Корецький.

Як повідомили в компанії, "Укрнафта" за підсумками 2023 року ввела в експлуатацію вісім нових свердловин на заході та сході України сукупним дебітом у 238 тонн нафти за добу. П'ять свердловин споруджено власними буровими верстатами, три - за допомогою підрядників, які виграли тендери в державній системі закупівель Prozorro.

"Було заплановано дев'ять нових свердловин, у кінці 2023 року провели тендер на останню, однак потрібен час, щоб привезти обладнання на майданчик. Буріння почнеться найближчими днями", - поінформували в ПАТ.

Як повідомлялося, "Укрнафта" у 2023 році збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

"Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою нині управляє Міноборони.

Теги: #укрнафта #корецький

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