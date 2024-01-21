Енергосистему в неділю забезпечено резервами, графіки відключень не застосовують - Міненерго

У резерві в енергосистемі в неділю перебувають чотири теплові енергоблоки та один корпус ТЕС, які можуть бути задіяні за потреби, повідомило Міністерство енергетики.

"Дефіциту електроенергії немає і не передбачається на цю добу. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття споживання. Графіки відключень не застосовуються", - йдеться в його повідомленні в телеграм-каналі.

Окрім того, передбачено імпорт електроенергії на рівні 5800 МВт-год, що на 6,3% більше за показник суботи.

Водночас Міненерго нагадує, що зменшення навантаження на енергосистему є дуже важливим, особливо в пікові години споживання, які у вихідні дні припадають з 10:00 до 12:00 та з 18:00 до 20:00.

Воно також зазначає, що енергетики заживили всіх споживачів, знеструмлених в Україні через негоду.

За його інформацією, в одному з населених пунктів Камінь-Каширського району Волинської області в багатоповерхівці вибухнув газовий балон, через що сталася пожежа. До лікарні з опіками доставлено чоловіка, загрози його життю немає. Тимчасово перекрито подачу газу в будинок - без газопостачання 16 квартир.