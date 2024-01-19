Гетманцев ініціював проведення відкритих комітетських слухань щодо нелегального тютюнового ринку

Українській владі не вдалося розв'язати проблему нелегального тютюнового ринку, незважаючи на перевищення плану з надходжень до держбюджету 2023 року на 9,7 млрд грн, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Вочевидь, основним викликом на 2024 рік, попри перевищення плану з надходжень у 2023 році на 9,7 млрд грн (+21,3% рік до року), залишається ринок тютюну. Ситуація на ньому невтішна, і нам, владі, вочевидь, не вдалося поки що вирішити проблему нелегального тютюнового ринку попри всі наші зусилля", - написав він у телеграм-каналі.

Голова парламентського фінансового комітету висловив упевненість, що переконливі успіхи з детінізації на ринку пального, алкоголю, грального бізнесу й торгівлі не повинні заспокоювати владу.

Він повідомив, що ініціює проведення відкритих комітетських слухань щодо тютюнового ринку, запросив бізнес, громадськість й органи державної влади взяти в ньому участь. Дату слухань Гетманцев пообіцяв повідомити додатково.

Як повідомлялося в грудневому дослідженні "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні" компанії "Kantar Україна", частка нелегальної тютюнової продукції від загального обсягу ринку в Україні в жовтні 2023 року сягнула 25,7%, як порівняти з 19,5% у червні й 20,2% у лютому, що є історичним максимумом за весь час подібних досліджень.

За даними "Kantar Україна", збільшилася і частка підробленої продукції (до 11,3%), і частка продукції, яка маркована написом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні (до 12,9%). Середньорічний показник обсягів нелегального ринку цигарок в Україні 2023 року становив 21,8%, а втрати держбюджету-2023 від нелегального продажу 7,06 млрд сигарет становили 23,5 млрд грн.