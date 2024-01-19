"Метінвест" розпочав виробництво і постачання ЗСУ сталевих штабів-бункерів, що рятують від обстрілів

Гірничо-металургійна група "Метінвест" розпочала виробництво і постачання Збройним силам України сталевих штабів-бункерів, які рятують від обстрілу противника.

Згідно з пресрелізом компанії у п'ятницю, "Метінвест" налагодив виробництво сталевих підземних командних пунктів, які захищають особовий склад від наслідків обстрілів і дають змогу в безпечних і комфортних умовах забезпечувати роботу командування ЗСУ на лінії фронту. Перший сталевий штаб, розрахований на 30 військовослужбовців, на безоплатній основі вже передали Сухопутним військам України та встановили на одному з найгарячіших напрямків фронту.

При цьому пояснюється, що командний пункт допомагає рятувати життя військових, адже за короткий час розгортається і згортається на лінії фронту та за правильного встановлення забезпечує захист від обстрілів артилерії будь-якого калібру. Сталевий штаб складається з п'яти або шести (залежно від комплектації) окремих мобільних бункерів, виробництво яких "Метінвест" освоїв іще в жовтні 2022 року. Це з'єднані між собою підземні укриття, що виконують різні функції - від житлового приміщення та санітарної зони до робочого штабу командування. Отже, утворюється цілий підземний комплекс будівель.

Виготовлені з хвилястої сталі бункери обладнані всім необхідним устаткуванням на рівні гарного готелю: спальними місцями й робочими зонами, душовими й бойлерами, системами опалення, освітлення і зв’язку, місцями для зберігання зброї та особистих речей і електронною технікою. Це дає змогу використовувати підземний штаб не лише як укриття та місце відпочинку, а і як робочу зону, що забезпечує якісну роботу командування на лінії фронту.

Операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко зазначив, що війна надовго, і бойові дії стали постійним супутником кожного українця і особливо тих, хто боронить країну в лавах ЗСУ. Тому розробка покращених бункерів, цілих підземних комплексів - це внесок "Метінвесту" і "Сталевого фронту" Ріната Ахметова в поліпшення побуту бійців на лінії фронту.

"Бо люди – це головне. І якщо ми можемо не лише створити безпечний від обстрілів простір, а і зробити його максимально комфортним, то ми це робимо. Сподіваюся, що таких КП на лінії фронту ставатиме дедалі більше, й ці "підземні містечка" стануть надійною опорою для командування військових з’єднань. У планах "Метінвесту" також є розроблення нових конфігурацій підземних сталевих комплексів для інших потреб ЗСУ. Тому ми не будемо зупинятися, допоки Україна не переможе", - прокоментував переданн першого КП до ЗСУ Мироненко.

Нові командні пункти базуються на традиційній моделі бункера - "криївки", понад 330 одиниць яких "Метінвест" уже передав різним бригадам ЗСУ з 2022 року. Конструкцію стандартного сталевого бункера допрацювали для використання у складі постійного штабу, габарити збільшили до 6 метрів завдовжки й 2,3 метра заввишки. Кожна "криївка" розрахована на шістьох людей і обладнана місцями для відпочинку, зберігання особистих речей та інтегрованою системою опалення. На виготовлення однієї такої конструкції спеціалісти підприємств "Метінвесту" витрачають близько 400 годин.

"Перевага нашої армії над противником: ми воюємо якісно, мізками. І водночас уміємо приймати зважені рішення оперативно, бо на кону – життя наших воїнів і успіх бойових дій. Саме тому прагнемо навіть на "нулі", в пеклі війни убезпечити й створити комфортні умови для роботи та перепочинку військових. Командні пункти на базі модульних укриттів відповідають запиту армії й дають змогу на передовій облаштувати укріплені штаби, що за будь-якої ситуації виконуватимуть своє головне завдання – керувати боєм і завдавати нищівних поразок ворогу", - зазначив бригадний генерал ЗСУ Володимир Горбатюк.

Загалом від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на підтримку України та українців 4,8 млрд грн. З цієї суми понад 2,5 млрд грн - це допомога бійцям у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова. Компанія передала 150 000 бронежилетів, 25 000 касок і шоломів, 80 000 протитанкових їжаків, 31 500 турнікетів, 1 500 дронів, 2 000 тепловізорів, 500 автомобілів, десятки мінних тралів для танків, патрульних катерів і "ловців ланцетів".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".