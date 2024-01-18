Економіка

19:09 18.01.2024

Польща представить ЄС свої зміни до угоди про "транспортний безвіз" найближчим часом

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Польща представить ЄС свої зміни до угоди про "транспортний безвіз" найближчим часом

Міністерство інфраструктури Польщі найближчим часом надасть Євросоюзу свої пропозиції щодо внесення змін до угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС, повідомив заступник глави відомства Павел Ганцаж послу України в Польщі Василю Зваричу.

"Павел Ганцаж повідомив своєму співрозмовнику, що Польща найближчим часом презентує на форумі ЄС свої пропозиції щодо внесення змін до угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС, і запросив українську сторону до співпраці. Заступник міністра наголосив, що зусилля Польщі в цьому напрямі спрямовані на вироблення сприятливих умов для обох сторін", - повідомляється на офіційному сайті польського Міністерства інфраструктури.

Зазначено, що на зустрічі також було обговорено необхідність повного виконання українською стороною домовленостей, яких було досягнуто під час двосторонніх зустрічей і які містяться в угоді, підписаній 16 січня 2024 року між міністром інфраструктури Даріушем Клімчаком і представниками польських перевізників. В обмін на їх виконання протестувальники погодилися до 1 березня розблокувати пункти пропуску на українсько-польському кордоні.

 

Теги: #польща #транспортний_безвіз

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