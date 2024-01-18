Україна планує запустити Фонд розвитку до середини 2024 року - заступник глави ОП Шурма

Запуск Фонду розвитку України (UDF), який створюють у співпраці з BlackRock і JP Morgan, планують у першій половині цього року, імовірно, перед або до Ukraine Recovery Conference-2024, яка відбудеться 11-12 червня в Берліні, повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Зараз наш реалістичний таймінг - це до середини цього року", - сказав він у четвер у Давосі на дискусії в Українському домі, організованій Фондом Віктора Пінчука, Horizon Capital і WNISEF.

Шурма нагадав, що спочатку такий запуск планували на другу половину 2023 року, однак його відклали у зв'язку з нестачею початкового капіталу через відмінність реальної ситуації на фронті від тієї, що очікувалася на той час.

"Ми говоримо про пів мільярда цільового капіталу. Ми будемо працювати над зростанням цієї суми. Мета - мільярд. Але я не знаю, може, до 2025 року розклад буде не такий", - уточнив заступник глави ОП.

Він висловив сподівання, що цей проєкт у спільній роботі з приватним сектором забезпечить залучення кількох мільярдів додаткових інвестицій в Україну.