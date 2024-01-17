Економіка

15:23 17.01.2024

"Укрнафта" за 2023 рік сплатила 25,7 млрд грн податків

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"Укрнафта" за 2023 рік сплатила 25,7 млрд грн податків

ПАТ "Укрнафта" за 2023 рік сплатила понад 25,7 млрд грн податків, зокрема 4,36 млрд грн податку на прибуток, повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"Кожен із нас, сплачуючи податки, допомагає силам оборони України в боротьбі зі спільним ворогом. Своєю чергою, кожна гривня, перерахована до бюджету, має перетворитися на якісні бронежилети, форму, дрони, зброю, боєприпаси та інші важливі закупівлі для армії. Сплачуючи податки, ми разом робимо найкращу інвестицію - у наше вільне майбутнє!" - написав він на своїй фейсбук-сторінці.

Як повідомлялося, "Укрнафта" 2023 року збільшила видобуток нафти з конденсатом на 3% (на 39,9 тис. тонн) порівняно з 2022 роком - до 1 млн 409,9 тис. тонн, газу - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

"Укрнафта" визначає стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі на частку корпоративних прав компанії, яка належала приватним власникам і якою зараз управляє Міноборони.

 

Теги: #укрнафта #податки #корецький

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