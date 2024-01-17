Економіка

14:46 17.01.2024

Єврокомісія хоче продовжити безмитний режим торгівлі з Україною ще на рік - влада Польщі

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Єврокомісія хоче продовжити безмитний режим торгівлі з Україною ще на рік - влада Польщі

Європейська комісія, незважаючи на протести європейських країн, що є сусідами України, готує проєкт постанови про продовження до середини 2025 року безмитного режиму для українського експорту, повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський в інтерв'ю Business Insider.

За його словами, проблема негативних наслідків імпорту з України стає дедалі помітнішою в країнах не лише Східної, а й Західної Європи, і стосується дедалі ширшого спектра товарів, а не тільки зерна. Франція, Австрія та Німеччина говорять про загрозу ринкам зерна, птахівництва, фруктів і цукру. Ці країни говорять про необхідність відновлення тарифних квот, дію яких зараз призупинено за правилами ЄС.

"Польща підтримує ці вимоги. Ми звернулися до Європейської комісії з проханням відновити тарифні квоти на деякі чутливі товари, але це було відхилено Єврокомісією", - сказав він.

Міністр сільського господарства Польщі стверджує, що відкриття європейського ринку для української сільгосппродукції може "дестабілізувати не лише внутрішній ринок (Польщі - ІФ-У), а й європейський ринок у майбутньому".

Секерський нагадав, що у 2022-2023 рр. "3/4 українського експорту зерна надходило до сусідніх з Україною країн, що спричинило серйозні ринкові збої". Це призвело до зниження закупівельних цін на сільгосппродукцію за одночасного зростання закупівельних цін на засоби виробництва. Усе це впливало і впливає на функціонування сільського господарства східноєвропейських країн загалом.

Секерський поінформував, що найближчим часом має намір зустрітися з єврокомісаром з торгівлі Валдісом Домбровскісом. Міністерство пропонуватиме включити до постанови Єврокомісії новий захисний механізм, що передбачає застосування регіональних обмежень, "якщо ринкова проблема зачіпатиме не весь Євросоюз, а одну країну або регіон".

Крім того, міністр сільського господарства Польщі в рамках ярмарку Grune Woche, який стартує в Берліні 18 січня, проведе переговори з міністрами інших країн щодо імпорту українських товарів до Польщі та ЄС.

Він додав, що перші результати польсько-українських переговорів уже видно.

"Ми хочемо розробити спосіб захисту від негативних наслідків імпорту сільськогосподарської продукції з України, прийнятний для всіх учасників (Євросоюзу - ІФ-У). Ми аналізуємо і проводимо внутрішні консультації, зокрема, щодо механізму ліцензування експорту сільгосппродукції до Польщі, запропонований українською стороною", - уточнив міністр.

На його думку, таке рішення, "за відповідної підтримки з боку Єврокомісії" могло б бути прийнятним.

Секерський наголосив, що у Польщі є політична воля розвивати транзитну інфраструктуру для експорту української продукції.

"Ми працюватимемо над розвитком портової інфраструктури. Раніше, на жаль, значних заходів у цій сфері було мало. Тому, щоб упорядкувати і поліпшити можливості транзиту сільськогосподарської сировини з України, потрібно буде співпрацювати з іншими міністерствами щодо розвитку портової, залізничної, складської інфраструктури", - сказав міністр.

Він додав, що Польща розраховує на активнішу підтримку Європейської комісії та підтримку розвитку польської портової та залізничної інфраструктури за рахунок коштів Європейського Союзу.

"Для Польщі дуже важливо забезпечити правильне функціонування "коридорів солідарності", щоб експорт української сільськогосподарської сировини спрямовувався в ті регіони світу, які потребують українського зерна та продовольства", - сказав Секерський і нагадав, що на частку польського коридору припадає приблизно 15-20% транспортування українського зерна "коридорами солідарності".

Теги: #польща #секерський

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