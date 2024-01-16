Економіка

19:20 16.01.2024

Україна виконала всі зобов'язання перед польськими протестувальниками

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Україна виконала всі зобов'язання перед польськими протестувальниками

Мінвідновлення виконало всі зобов'язання щодо задоволення вимог протестувальників, які блокували українсько-польський кордон, повідомило відомство у вівторок після розмови віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова і міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака.

"Ще наприкінці грудня з польськими колегами ми погодили перелік заходів для розблокування кордону. Зі свого боку ми виконали фактично все, що обіцяли", - наводить пресслужба слова глави Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення).

Водночас уточнюється, що в рамках виконання домовленостей із 16 січня скасовується реєстрація в е-черзі на пункті пропуску (ПП) "Нижанковичі-Мальховіце". Пілотний проєкт триватиме місяць, після чого буде оцінено його ефективність.

"Позиція Мінвідновлення полягала в реалізації цього заходу лише після розблокування кордону. Сьогодні реєстрація призупиняється. Туди ж направляються інспектори "Укртрансбезпеки" для забезпечення порядку на дорозі", - пояснило відомство.

У повідомленні у фейсбуці зазначено, що домовленості з протестувальниками також передбачають створення окремого пасу в онлайн-черзі для порожніх вантажівок на ПП "Ягодин-Дорогуськ". "Технічно ця можливість доступна, як тільки буде відновлено стабільний рух на пункті пропуску", - зазначили в міністерстві.

Ще одна умова - відкриття ПП "Угринів - Долгобичув" для порожніх вантажівок, що вже виконано.

Водночас міністерства погодили запуск спільної робочої групи для аналізу ситуації на ринку двосторонніх перевезень і забезпечення ефективного митного й прикордонного контролю. Її перше засідання відбулося 8 січня. На ньому розглядали спільний план дій на рівні міністерств для збалансування ринку двосторонніх перевезень і зменшення черг на кордонах.

Крім того, у рамках виконання умов протестувальників Міністерство інфраструктури Польщі зобов'язалося допомогти з пошуком джерел для виплати компенсацій перевізникам, які втратили східні ринки через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, посилити перевірки для запобігання каботажним перевезенням, створити систему контролю за транспортними послугами українських компаній.

Кубраков висловив вдячність за зусилля у розв'язанні проблеми міністру інфраструктури Польщі та його команді, своїй команді, яка понад два місяці працювала над пошуком рішень і з польськими колегами, і з Європейською комісією, а також українським водіям і перевізникам.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури Польщі у вівторок підписало угоду з польськими перевізниками-протестувальниками щодо припинення ними до 1 березня блокади трьох польсько-українських пунктів пропуску, яку вони розпочали 6 листопада. Протестувальники вже розблокували МАПП "Корчова-Краківець" і "Рава-Руська - Гребенне". МАПП "Ягодин-Дорогуськ" має бути розблоковано до 12:00 17 січня.

 

Теги: #блокада #польща #кордон

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