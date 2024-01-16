Економіка

14:17 16.01.2024

Глава ЄК наголосила на скороченні енергетичної залежності ЄС від РФ

1 хв читати
Глава ЄК наголосила на скороченні енергетичної залежності ЄС від РФ

Лише за два роки Європа зуміла взяти у власні руки свою "енергетичну долю" і відчутно скоротити залежність від російських енергоносіїв, заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Минулого року вже тільки одна двадцята частина енергії, спожитої в Європейському Союзі, походила з Росії", - сказала голова ЄК, виступаючи у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

При цьому вона зазначила, що енергетична криза створила напруженість у європейській економіці, породила страхи. "Але ці страхи зрештою виявилися необґрунтованими", - вважає фон дер Ляєн.

За її словами, ціни навіть знизилися при тому, що була особливо холодна погода, а газосховища були заповнені достатньою мірою.

"Це показує, що Європа сьогодні значно стійкіша у своїй енергетичній системі", - констатувала голова ЄК.

Теги: #єврокомісія #енергетика #урсула_ляєн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:57 16.01.2024
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили початок скринінгу українського законодавства

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили початок скринінгу українського законодавства

13:32 16.01.2024
Президентка Єврокомісії: Україна може перемогти у війні, ми маємо продовжувати розширювати можливості опору українців

Президентка Єврокомісії: Україна може перемогти у війні, ми маємо продовжувати розширювати можливості опору українців

13:12 16.01.2024
Борги держшахт за е/е досягли 14 млрд грн - перший заступник голови енергокомітету Ради

Борги держшахт за е/е досягли 14 млрд грн - перший заступник голови енергокомітету Ради

12:27 16.01.2024
ДТЕК повернув у систему після планового ремонту 25-й енергоблок ТЕС

ДТЕК повернув у систему після планового ремонту 25-й енергоблок ТЕС

11:44 16.01.2024
РФ обстріляла ТЕС у Донецькій області, сталася пожежа на одній із прифронтових ТЕЦ - Міненерго

РФ обстріляла ТЕС у Донецькій області, сталася пожежа на одній із прифронтових ТЕЦ - Міненерго

18:21 15.01.2024
"ДТЕК" за тиждень повернув електропостачання 52 тис. абонентів Донеччини та Дніпропетровщини

"ДТЕК" за тиждень повернув електропостачання 52 тис. абонентів Донеччини та Дніпропетровщини

14:17 15.01.2024
Фон дер Ляєн у Давосі зустрінеться із Зеленським

Фон дер Ляєн у Давосі зустрінеться із Зеленським

13:09 14.01.2024
Через негоду без світла залишилися 67 населених пунктів в Україні, три людини загинули через отруєння газом - Міненерго

Через негоду без світла залишилися 67 населених пунктів в Україні, три людини загинули через отруєння газом - Міненерго

20:54 11.01.2024
YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

19:53 11.01.2024
"Укренерго" співпрацює з НАБУ у справі завдання їй збитків "Юнайтед Енерджі", а також домагається в суді стягнення з неї 1,1 млрд грн боргу

"Укренерго" співпрацює з НАБУ у справі завдання їй збитків "Юнайтед Енерджі", а також домагається в суді стягнення з неї 1,1 млрд грн боргу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ обстріляла ТЕС у Донецькій області, сталася пожежа на одній із прифронтових ТЕЦ - Міненерго

Румунський уряд досяг угоди з фермерами, які протестують на румунсько-українському кордоні

П'ять країн просять ЄК запровадити імпортні мита на українську агропродукцію

Рішення про використання заморожених активів РФ для України має бути колективним і буде нескоро - Пріцкер

"Енергоатом" закрив свій обсяг компенсації тарифів на е/е для населення за 2023 р. і частину боргів за попередні періоди - загалом 128 млрд грн

ОСТАННЄ

Мінвідновлення розглядає довгострокові пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах

Зеленський узяв участь у зустрічі "Керівники великого бізнесу - Україні" в Давосі

Шмигаль: Опалювальний сезон відбувається у плановому режимі

П'ятеро людей загинули через неправильне використання газу в побуті - Міненерго

У Київському центрі зайнятості лідерами серед кількості вакансій є сфери логістики, торгівлі, освіти й охорони здоров'я

Румунський уряд досяг угоди з фермерами, які протестують на румунсько-українському кордоні

П'ять країн просять ЄК запровадити імпортні мита на українську агропродукцію

Понад третина CEO світових компаній оптимістично оцінюють перспективи світової економіки - опитування PwC

Рішення про використання заморожених активів РФ для України має бути колективним і буде нескоро - Пріцкер

Україна заборонила ввезення м'ясних продуктів зі Швеції та США через пташиний грип, тварин з Іраку через блутанг

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА