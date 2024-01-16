Глава ЄК наголосила на скороченні енергетичної залежності ЄС від РФ

Лише за два роки Європа зуміла взяти у власні руки свою "енергетичну долю" і відчутно скоротити залежність від російських енергоносіїв, заявила голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Минулого року вже тільки одна двадцята частина енергії, спожитої в Європейському Союзі, походила з Росії", - сказала голова ЄК, виступаючи у вівторок на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

При цьому вона зазначила, що енергетична криза створила напруженість у європейській економіці, породила страхи. "Але ці страхи зрештою виявилися необґрунтованими", - вважає фон дер Ляєн.

За її словами, ціни навіть знизилися при тому, що була особливо холодна погода, а газосховища були заповнені достатньою мірою.

"Це показує, що Європа сьогодні значно стійкіша у своїй енергетичній системі", - констатувала голова ЄК.