Борги держшахт за е/е досягли 14 млрд грн - перший заступник голови енергокомітету Ради

Заборгованість державних вугледобувних компаній за електроенергію сягнула 14 млрд грн, повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко.

"Учора на комітеті ми розглядали необхідність введення чергового мораторію на стягнення боргів із державних шахт. А знаєте, скільки вони винні за е/е? Уже 14 млрд грн. З одного боку, комітет і уряд щось роблять, щоб зменшити борги споживачів за надані послуги, і водночас викривляється картина такими мораторіями", - сказав він під час дискусії Energy Club щодо зняття Кабміном мораторію на відключення комунальних послуг за борги.

Як повідомлялося, 9 грудня 2023 року Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про продовження дії мораторію на банкрутство державних шахт до 1 січня 2025 року.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що стабільна робота підприємств вугільної галузі важлива для гарантування енергетичної безпеки країни в осінньо-зимовий період.

Уряд України наприкінці грудня 2023 року скасував запроваджену на початку повномасштабної агресії заборону на припинення надання житлово-комунальних послуг населенню в разі їхньої несплати або неповної оплати, а також заборону на нарахування та стягнення штрафів і пені, інфляційних нарахувань на заборгованість за несплату таких послуг.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1405 від 29 грудня 2023 року, такий мораторій зберігається лише для територій, де тривають бойові дії згідно з переліком Мінреінтеграції.

Крім того, з 6 січня втратив чинність наказ Міністерства енергетики №148 від 13 квітня 2022 року "Про врегулювання питань щодо постачання електроенергії споживачам і розрахунків між учасниками роздрібного ринку е/е в період дії в Україні воєнного стану", згідно з яким також обмежували можливість відключення цілої низки підприємств і об'єктів, зокрема об'єктів, які забезпечують тепло-, газо-, електро- та водопостачання, без узгодження з військовими адміністраціями.