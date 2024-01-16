Економіка

12:27 16.01.2024

ДТЕК повернув у систему після планового ремонту 25-й енергоблок ТЕС

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ДТЕК повернув у систему після планового ремонту 25-й енергоблок ТЕС

Енергохолдинг ДТЕК завершив ремонт чергового, 25-го, блоку теплоелектростанції потужністю до 170 МВт.

"Оновлені потужності допоможуть нам пройти другу частину опалювального сезону. Енергоблок вже підключено до енергосистеми України. Найближчим часом планується збільшити його потужність до 170 МВт", - повідомляється в телеграм-каналі ДТЕК у вівторок.

Як повідомлялося, у межах щорічної планової ремонтної кампанії "ДТЕК Енерго" 2023 року реалізував 24 ремонти енергоблоків. Окрім того, з метою компенсації потужностей, які не вдалося відремонтувати до зими, розконсервував додатково два енергоблоки загальною потужністю 500 МВт. Інвестиції в ремонтну кампанію, за попередніми даними, становили біля 4 млрд грн проти 2,2 млрд грн у 2022 році.

 

Теги: #енергетика #дтек

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