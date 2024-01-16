Економіка

11:30 16.01.2024

Румунський уряд досяг угоди з фермерами, які протестують на румунсько-українському кордоні

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Румунський уряд досяг угоди з фермерами, які протестують на румунсько-українському кордоні

Міністерство сільського господарства Румунії досягло угоди з основними організаціями сільгоспвиробників, які протестували та протягом шести днів блокували кордон з Україною, повідомляє Euractiv.

Міністр сільського господарства Флорін Барбу заявив, що румунський уряд погодився задовольнити 13 вимог протестувальників, але переговори триватимуть для пошуку компромісу щодо решти вимог.

Уряд зобов'язався повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року і негайно ввести в дію положення про субсидовані процентні кредити. Крім того, уряд прийняв запити на компенсацію збитків, спричинених імпортом з України. Заходи передбачають чітке маркування зернових та інших товарів, а також електронний моніторинг пломб за допомогою GPS у порту Констанца.

Один із представників фермерів на тригодинних переговорах Маріус Мік пояснив, що угода не означає негайного припинення протестів, оскільки на їхню тривалість можуть вплинути майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до четверга.

Барбу не підтвердив журналістам інформацію, що Румунія разом із Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Болгарією домагається запровадження імпортних мит на українське зерно.

"У цьому листі я просив про виняток для румунських фермерів щодо 4% перелогових земель. Я не знаю, що сказав угорський міністр", - сказав румунський аграрний міністр.

Як повідомлялося, 13 січня румунські фермери заблокували рух вантажівок в Україну в пункті пропуску "Сірет", причина і тривалість блокування не повідомлялася. Значної черги з вантажівок у напрямку України не було зафіксовано, на виїзд у "єЧерзі" було зареєстровано 825 автомобілів. Водночас легкові автомобілі, пасажирські автобуси та пішоходів пропускали у звичайному режимі.

 

Теги: #блокада #кордон #румунiя

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