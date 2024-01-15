Економіка

19:55 15.01.2024

Україна заборонила ввезення м'ясних продуктів зі Швеції та США через пташиний грип, тварин з Іраку через блутанг

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Україна заборонила ввезення м'ясних продуктів зі Швеції та США через пташиний грип, тварин з Іраку через блутанг

Україна обмежила ввезення продуктів тваринництва зі Швеції та США через реєстрацію грипу птиці, повідомило Східне міжрегіональне Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів із посиланням на розпорядження державного ветеринарного інспектора.

Згідно з повідомленням, з 9 січня заборонено ввезення в Україну інкубаційних яєць, птиці та продуктів із неї з неблагополучних зон Швеції. Виняток - продукти, які пройшли обробку методом, що гарантує знищення збудника зазначеного захворювання.

Крім того, з 8 січня діє така сама заборона на ввезення в Україну птиці та інкубаційних яєць зі штату Пенсильванія США.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що в Україну заборонене ввезення цієї продукції з таких штатів США, як Арканзас, Міссурі, Алабама, Вашингтон, Каліфорнія, Орегон, Айова, Міннесота, Монтана, Юта, Південна Дакота, Північна Дакота, Вісконсін, Джорджія, Мерилент, Огайо, Колорадо, Канзас, Мічиган, Нью-Йорк, Айдахо.

Згідно з розпорядженням державного ветеринарного інспектора від 11 січня, також заборонено ввезення в Україну з Іраку схильних до блутангу тварин і генетичного матеріалу від них.

Джерела:

https://www.sk.dpss.gov.ua/vvedeno-obmezhennya-na-vvezennya-v-ukrayinu-iz-neblagopoluchnyh-zon-korolivstva-shvecziya-vantazhiv-cherez-reyestracziyu-grypu-ptyczi/

https://www.sk.dpss.gov.ua/vvedeno-obmezhennya-na-vvezennya-v-ukrayinu-zi-spoluchenyh-shtativ-ameryky-vantazhiv-cherez-reyestracziyu-grypu-ptyczi-8/

https://www.sk.dpss.gov.ua/vvedeno-obmezhennya-na-vvezennya-v-ukrayinu-z-respubliky-irak-vantazhiv-cherez-reyestracziyu-hvoroby-blutang/

Теги: #мясо #імпорт #заборона

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