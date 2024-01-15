"ДТЕК" за тиждень повернув електропостачання 52 тис. абонентів Донеччини та Дніпропетровщини

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" в період із 8 до 14 січня 2024 року повернули світло 52 тисячам родин, які залишилися без електропостачання через ворожі обстріли в 57 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

"Ареною найбільш активних боїв залишається Донеччина. Через постійні обстріли тут щодня пошкоджуються мережі та обладнання. Наші фахівці відновлюють електропостачання, щойно військові дозволяють проведення робіт. Незважаючи на всі обстріли минулого тижня, відновили роботу електромереж для 46,9 тисяч родин", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Від регулярних обстрілів потерпає і Дніпропетровщина, зокрема південь області. За тиждень енергетики змогли виконати ремонти і повернути світло в будинки майже 6 тисяч сімей, чиї будинки знеструмлювалися через обстріли.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло загалом 10,6 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наведено у пресрелізі.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.