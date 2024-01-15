Економіка

18:21 15.01.2024

"ДТЕК" за тиждень повернув електропостачання 52 тис. абонентів Донеччини та Дніпропетровщини

1 хв читати
"ДТЕК" за тиждень повернув електропостачання 52 тис. абонентів Донеччини та Дніпропетровщини

Енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" в період із 8 до 14 січня 2024 року повернули світло 52 тисячам родин, які залишилися без електропостачання через ворожі обстріли в 57 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

"Ареною найбільш активних боїв залишається Донеччина. Через постійні обстріли тут щодня пошкоджуються мережі та обладнання. Наші фахівці відновлюють електропостачання, щойно військові дозволяють проведення робіт. Незважаючи на всі обстріли минулого тижня, відновили роботу електромереж для 46,9 тисяч родин", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Від регулярних обстрілів потерпає і Дніпропетровщина, зокрема південь області. За тиждень енергетики змогли виконати ремонти і повернути світло в будинки майже 6 тисяч сімей, чиї будинки знеструмлювалися через обстріли.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло загалом 10,6 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наведено у пресрелізі.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #енергетика #дтек

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:05 15.01.2024
ДТЕК законтрактував у Польщі додатково ще 80 тис. тонн вугілля

ДТЕК законтрактував у Польщі додатково ще 80 тис. тонн вугілля

13:09 14.01.2024
Через негоду без світла залишилися 67 населених пунктів в Україні, три людини загинули через отруєння газом - Міненерго

Через негоду без світла залишилися 67 населених пунктів в Україні, три людини загинули через отруєння газом - Міненерго

20:54 11.01.2024
YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

YASNO нарахувала 70 тис. споживачів е/е - кандидатів на відключення за борги

19:53 11.01.2024
"Укренерго" співпрацює з НАБУ у справі завдання їй збитків "Юнайтед Енерджі", а також домагається в суді стягнення з неї 1,1 млрд грн боргу

"Укренерго" співпрацює з НАБУ у справі завдання їй збитків "Юнайтед Енерджі", а також домагається в суді стягнення з неї 1,1 млрд грн боргу

21:18 10.01.2024
У Кривому Розі відсутнє електропостачання в частині районів

У Кривому Розі відсутнє електропостачання в частині районів

19:11 10.01.2024
ВР прийняла за основу законопроєкт про встановлення касового методу для сплати податку на прибуток ВДЕ-генерацією

ВР прийняла за основу законопроєкт про встановлення касового методу для сплати податку на прибуток ВДЕ-генерацією

17:19 10.01.2024
"Черкасиобленерго" має намір реалізувати пілотний проєкт використання ВДЕ-генерації для виробництва теплової енергії

"Черкасиобленерго" має намір реалізувати пілотний проєкт використання ВДЕ-генерації для виробництва теплової енергії

16:35 10.01.2024
В енергосистемі зафіксовано новий рекорд споживання, населення і бізнес мають економити - "Укренерго"

В енергосистемі зафіксовано новий рекорд споживання, населення і бізнес мають економити - "Укренерго"

19:52 09.01.2024
НКРЕКП розпочала дослідження причин суттєвого коливання цін на спотовому ринку е/е на початку січня через дії його окремих учасників

НКРЕКП розпочала дослідження причин суттєвого коливання цін на спотовому ринку е/е на початку січня через дії його окремих учасників

17:04 09.01.2024
Харківські енергетики двічі за останні два дні потрапили під обстріли РФ - Міненерго

Харківські енергетики двічі за останні два дні потрапили під обстріли РФ - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" закрив свій обсяг компенсації тарифів на е/е для населення за 2023 р. і частину боргів за попередні періоди - загалом 128 млрд грн

НБУ бачить потенціал для зниження ставок за кредитами після зниження облікової ставки до 15%

Держбюджет-2024 необхідно буде переглядати рідше і менш суттєво, ніж держбюджет-2023 - заступник голови НБУ

Україна має намір у 2024 році створити п'ять СП в ОПК із західними виробниками і запустити від п'яти індустріальних парків

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у 2023 р. у 5%

ОСТАННЄ

Мінагрополітики винесло на обговорення нові вимоги до джемів, желе та мармеладу

"Укрнафта" у 2023 р. збільшила видобуток нафти із конденсатом на 2,9%, газу - 5,8%

П'ять найбагатших людей світу стали вдвічі багатшими з 2020 р., 5 млрд людей збідніли - Oxfam

Асоціації просять скликати засідання РНБОУ для розгляду проблем під час вантажних перевезень через Суецький канал

Кабмін призначив службове розслідування щодо голови КРАІЛ Рудого

Приват і Укргаз у гонитві за Ощадом у "єОселі" "відкусили" у нього у 2023 р. близько чверті ринку

Із загального обсягу 61,7 млрд грн Фонду ліквідації наслідків збройної агресії у 2023р. виділено 58,2 млрд

Більшість економістів очікують ослаблення світової економіки у 2024 р. - опитування

Запасів газу в ПСГ достатньо для успішного завершення опалювального сезону - "Нафтогаз"

Група "Нафтогаз" сплатила 90,2 млрд грн податків у 2023 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА