Економіка

15:13 15.01.2024

Приват і Укргаз у гонитві за Ощадом у "єОселі" "відкусили" у нього у 2023 р. близько чверті ринку

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Приват і Укргаз у гонитві за Ощадом у "єОселі" "відкусили" у нього у 2023 р. близько чверті ринку

Ощадбанк 2023 року зберіг лідерську позицію за кількістю і сукупною сумою позик іпотечного кредитування за державною програмою "єОселя", хоча його частка в програмі скоротилася: за кількістю кредитів - з 69,8% до 43,7%, а за їхнім обсягом - з 73% до 44%, свідчать дані оператора програми "Укрфінжитло".

Згідно з ними, кількість виданих "Ощадом" кредитів за рік з 11 січня 2023 року до 11 січня 2024 року зросла з 389 до 2856, а їхній обсяг - з 518,2 млн грн до 4 млрд 317,1 млн грн.

Друге місце на ринку утримав ПриватБанк, частка якого за кількістю кредитів за рік збільшилася з 22,1% до 30,3%, а за їхнім обсягом - з 19% до 28%. В абсолютних показниках банк збільшив кількість виданих кредитів за програмою "єОселя" зі 123 до 1547, а їхній обсяг - зі 135,7 млн грн до 2 млрд 696,3 млн грн.

Ще один державний банк - Укргазбанк - у 2023 році сильно скоротив своє відставання від Привату: його частка за кількістю кредитів підскочила з 7,5% до 23,7%, а за їхнім обсягом - з 7% до 26%. В абсолютних числах банку вдалося збільшити кількість кредитів з 42 до 1547 кредитів, а їхню суму - з 53,2 млн грн до 2 млрд 520,5 млн грн.

Недержавному Скай Банку торік вдалося видати 106 кредитів на 130,6 млн грн, збільшивши свою частку відповідно до 1,7% і 2%, тоді як на трьох учасників програми, що залишилися, - приватний банк "Глобус" і державні Укрексімбанк і Сенс Банк - сумарно на початок січня цього року припадало 28 кредитів на 48,2 млн грн.

Згідно з представленими матеріалами, загалом зі старту програми в жовтні 2022 року до сьогодні було надано 6537 кредитів на 9 млрд 801,5 млн грн, зокрема у 2023 році - 5855 кредитів на 8 млрд 849,4 млн грн.

З початку року по 11 січня учасники програми видали 212 кредитів на 340 млн грн.

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних строком до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки і оборони, медпрацівники, педагоги, науковці. Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

З 1 серпня подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

Наприкінці 2022 року уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). На думку віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко, такого фінансування було достатньо, щоб у 2023 році видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.

 

Теги: #банки #іпотека #укрфінжитло #єоселя

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